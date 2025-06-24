Штрафи для господарів собак — за що можуть покарати українців у липні 2025

Дівчина з собакою. Фото: УНІАН

Власників домашніх улюбленців можуть штрафувати за порушення вимог закону щодо утримання тварин. Господарі повинні дбати про добробут свого чотирилапого, виховувати і доглядати, а також забезпечувати безпеку оточуючих. Інакше доведеться платити фінансову санкцію.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть накласти штраф у липні 2025 року.

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Порушення правил утримання собак

Відповідальність власників тварин описана у статті 154 Кодексу про адміністративні правопорушення. В ній передбачені покарання за:

утримання собак і котів у заборонених місцях;

утримання незареєстрованих собак;

вигулювання собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до Переліку небезпечних) у громадських місцях;

неприбирання екскрементів тварини під час вигулювання (крім спеціально відведених місць).

Ці порушення караються попередженням або штрафом у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн). Посадових осіб чекає попередження або фінансова санкція у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів (від 340 до 850 грн).

Якщо власника притягнуть до відповідальності повторно протягом року, то сума збільшиться до 340-510 грн — для фізичних осіб, до 510-1020 грн — для посадовців.

Жорстоке поводження з тваринами

Окремо існує статті 89 КУпАП, яка передбачає покарання за знущання над тваринами, навіть безпритульними. Дії, які призвели до страждань або завдали фізичного болю чотирилапим, але не стали причиною тілесних ушкоджень/каліцтва/загибелі, тягнуть за собою штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів (від 3 400 до 5 100 грн) і конфіскацію тварини.

Таку ж суму доведеться заплатити за залишення собак напризволяще. А порушення правил транспортування домашніх улюбленців коштуватиме господарям 3 400-5 950 грн. У разі повторного притягнення до відповідальності штраф становитиме 5 100-8 500 грн.

Покарання за собак-шкідників

Власників чотирилапих можуть покарати за поведінку їх собак. Наприклад, якщо відбулося пошкодження чужого майна чи напад на людину. Передбачені штрафи за:

знищення зелених насаджень — від 170 до 510 грн;

порушення благоустрою — від 340 до 1 360 грн;

псування майна — повне відшкодування збитків;

напад на людину — від 1 700 до 3 400 грн з можливою конфіскацією собаки.

Якщо власником тварини, яка здійснила напад, є посадова особа, то розмір штрафної санкції становить 3 400-5 100 грн із конфіскацією чотирилапого.

Нагадаємо, Італія змінила правила перельотів, аби зробити подорожі господарів із тваринами зручнішими. Великі собаки (понад 8-10 кг) тепер зможуть літати зі своїми власниками, а не перечікувати політ у багажному відсіку.

Також ми писали, що пасажирів можуть не пропустити в метро з дикими або екзотичними тваринами. Кішок допускають лише в переносках, а гризунів і птахів — у клітках чи спеціальних контейнерах. Малих собак можна перевозити на руках.