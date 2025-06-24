Штрафы для хозяев собак — за что могут наказать украинцев в июле 2025

Девушка с собакой. Фото: УНИАН

Владельцев домашних любимцев могут штрафовать за нарушение требований закона о содержании животных. Хозяева должны заботиться о благосостоянии своего четвероногого, воспитывать и ухаживать, а также обеспечивать безопасность окружающих. Иначе придется платить финансовую санкцию.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут наложить штраф в июле 2025 года.

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Нарушение правил содержания собак

Ответственность владельцев животных описана в статье 154 Кодекса об административных правонарушениях. В ней предусмотрены наказания за:

содержание собак и кошек в запрещенных местах;

содержание незарегистрированных собак;

выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в Перечень опасных) в общественных местах;

неуборка экскрементов животного во время выгула (кроме специально отведенных мест).

Эти нарушения наказываются предупреждением или штрафом в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн). Должностных лиц ждет предупреждение или финансовая санкция в размере от 20 до 50 необлагаемых минимумов (от 340 до 850 грн).

Если владельца привлекут к ответственности повторно в течение года, то сумма увеличится до 340-510 грн — для физических лиц, до 510-1020 грн — для должностных лиц.

Жестокое обращение с животными

Отдельно существует статья 89 КУоАП, которая предусматривает наказание за издевательства над животными, даже бездомными. Действия, которые привели к страданиям или нанесли физическую боль четвероногим, но не стали причиной телесных повреждений/калечения/гибели, влекут за собой штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3 400 до 5 100 грн) и конфискацию животного.

Такую же сумму придется заплатить за оставление собак на произвол судьбы. А нарушение правил транспортировки домашних любимцев будет стоить хозяевам 3 400-5 950 грн. В случае повторного привлечения к ответственности штраф составит 5 100-8 500 грн.

Наказание за собак-вредителей

Владельцев четвероногих могут наказать за поведение их собак. Например, если произошло повреждение чужого имущества или нападение на человека. Предусмотрены штрафы за:

уничтожение зеленых насаждений — от 170 до 510 грн;

нарушение благоустройства — от 340 до 1 360 грн;

порчу имущества — полное возмещение убытков;

нападение на человека — от 1 700 до 3 400 грн с возможной конфискацией собаки.

Если владельцем животного, совершившего нападение, является должностное лицо, то размер штрафной санкции составляет 3 400-5 100 грн с конфискацией четвероногого.

Напомним, Италия изменила правила перелетов, чтобы сделать путешествия хозяев с животными более удобными. Крупные собаки (больше 8-10 кг) теперь смогут летать со своими владельцами, а не пережидать полет в багажном отсеке.

Также мы писали, что пассажиров могут не пропустить в метро с дикими или экзотическими животными. Кошек допускают только в переносках, а грызунов и птиц — в клетках или специальных контейнерах. Маленьких собак можно перевозить на руках.