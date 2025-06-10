Нові правила польотів в Італії — собакам дозволено літати з господарями

Італія дозволила подорожувати літаком із собаками
Італія внесла важливі зміни до правил перельотів в країні. Тепер подорожі господарів із собаками стали значно зручнішими.
Про це пише Daily Mail.
Нові правила польотів в Італії
Великі собаки тепер зможуть літати зі своїми власниками. До введення нових правил домашні тварини вагою понад 8-10 кг вимушені були подорожувати в багажному відсіку.
В італійському управлінні цивільної авіації ENAC заявили, що нові правила полегшать "більшій кількості пасажирів перевезення своїх домашніх тварин повітряним транспортом".
Тварини повинні подорожувати у переносках, не закривати аварійні виходи та не заважати роботі екіпажу. Переноски з собаками повинні бути закріплені ременями або спеціальними системами кріплення.
Проте далеко не всім пасажирами сподобалися нові правила польотів.
"Я не хочу сидіти на місці, де сидів брудний собака".
"Насправді це дурість. Уявіть собі літак, що зазнає аварії, і всі домашні тварини вилетять. Серйозно, яка дурна ідея, ні про яку безпеку не йдеться".
"Не всі тримають своїх тварин у чистоті, як належить. Вгадайте, на кого подадуть до суду, якщо собака нападе на іншого пасажира?".
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