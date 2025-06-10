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Італія дозволила подорожувати літаком із собаками

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 18:44
Нові правила польотів в Італії — собакам дозволено літати з господарями
Песик з господарем. Ілюстративне фото: freepik.com

Італія внесла важливі зміни до правил перельотів в країні. Тепер подорожі господарів із собаками стали значно зручнішими.

Про це пише Daily Mail.

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Нові правила польотів в Італії

Великі собаки тепер зможуть літати зі своїми власниками. До введення нових правил домашні тварини вагою понад 8-10 кг вимушені були подорожувати в багажному відсіку.

В італійському управлінні цивільної авіації ENAC заявили, що нові правила полегшать "більшій кількості пасажирів перевезення своїх домашніх тварин повітряним транспортом". 

Тварини повинні подорожувати у переносках, не закривати аварійні виходи та не заважати роботі екіпажу. Переноски з собаками повинні бути закріплені ременями або спеціальними системами кріплення. 

Італія дозволила подорожувати літаком з собаками - фото 1
Собака в переносці. Фото: Pinterest

Проте далеко не всім пасажирами сподобалися нові правила польотів.

"Я не хочу сидіти на місці, де сидів брудний собака". 

"Насправді це дурість. Уявіть собі літак, що зазнає аварії, і всі домашні тварини вилетять. Серйозно, яка дурна ідея, ні про яку безпеку не йдеться".

"Не всі тримають своїх тварин у чистоті, як належить. Вгадайте, на кого подадуть до суду, якщо собака нападе на іншого пасажира?".

Нагадаємо, ми розповідали, чому в Китаї не варто допомагати перехожим. Також ми писали, що вразило японку в Україні. 

авіарейси Італія подорож собака домашні тварини туризм
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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