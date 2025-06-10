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Главная Туризм Италия разрешила путешествовать самолетом с собаками

Италия разрешила путешествовать самолетом с собаками

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Дата публикации 10 июня 2025 18:44
Новые правила полетов в Италии - собакам разрешено летать с хозяевами
Песик с хозяином. Иллюстративное фото: freepik.com

Италия внесла важные изменения в правила перелетов в стране. Теперь путешествия хозяев с собаками стали значительно удобнее.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новые правила полетов в Италии

Большие собаки теперь смогут летать со своими владельцами. До введения новых правил домашние животные весом более 8-10 кг вынуждены были путешествовать в багажном отсеке.

В итальянском управлении гражданской авиации ENAC заявили, что новые правила облегчат "большему количеству пассажиров перевозку своих домашних животных воздушным транспортом".

Животные должны путешествовать в переносках, не закрывать аварийные выходы и не мешать работе экипажа. Переноски с собаками должны быть закреплены ремнями или специальными системами крепления.

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Собака в переноске. Фото: Pinterest

Однако далеко не всем пассажирами понравились новые правила полетов.

"Я не хочу сидеть на месте, где сидела грязная собака".

"На самом деле это глупость. Представьте себе самолет, который потерпит крушение, и все домашние животные вылетят. Серьезно, какая глупая идея, ни о какой безопасности речь не идет".

"Не все держат своих животных в чистоте, как положено. Угадайте, на кого подадут в суд, если собака нападет на другого пассажира?".

Напомним, мы рассказывали, почему в Китае не стоит помогать прохожим. Также мы писали, что поразило японку в Украине.

авиарейсы Италия путешествие собака домашние питомцы туризм
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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