Опасные породы — каких собак запрещено выгуливать без намордника и поводка

Собака породы акита-ину. Фото: Pexels

Некоторые породы собак входят в перечень опасных. Владельцы животных обязаны выгуливать их исключительно в наморднике и на поводке, иначе грозят серьезные штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие породы собак считают опасными и сколько придется отдать за нарушение требований выгула.

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Какие собаки в списке опасных

Перечень опасных пород утвердили постановлением Кабинета Министров № 1164 от 10 ноября 2021 года. Их считают склонными к агрессивному поведению, а хозяева обязаны заключить договор обязательного страхования или ответственности за вред, потенциально причиненный другим людям.

Список включает такие породы собак:

овчарка атласская;

собака айнская;

акбаш;

акита-ину;

акита американская;

бандог американский;

бергамаско (овчарка бергамская);

брохольмер датский;

бувье арденский и фланерский;

бульдог;

бульмастиф;

бультерьер английский;

южноафриканский бурбуль;

карпатский овчар;

овчарка;

волкодав ирландский;

гампр;

доберман;

дог аргентинский и канарский;

кангал;

кане-корсо;

као де кастро лаборейро;

као де сера де астрела (португальская пастушья собака);

марема (овчарка маремо-абруцкая);

мастиф;

московская сторожевая;

перо де преса канарио (собака канарская);

пит-бультерьер американский;

рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);

риджбек родезийский и тайский;

ротвейлер;

терьер американский стафордширский;

тоза-ину (собака японская бойцовская).

Также опасными считаются метисы всех указанных пород. Хозяева этих животных несут ответственность за них. Они должны обеспечить безопасность людей, их имущества и других четвероногих, когда выгуливают собаку на улице.

Как могут наказать за прогулку

Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, запрещено выгуливать в общественных местах собак, внесенных в Перечень опасных, без поводка и намордника. Это считается нарушением правил содержания домашних любимцев. Владельцам грозит финансовая санкция в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).

Должностных лиц оштрафуют на 20-50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). За повторное нарушение в течение года придется заплатить больше: от 340 до 510 грн — физическим лицам, от 510 до 1 020 грн — должностным лицам.

А причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, очень часто владельцы квартир отказывают в аренде украинцам, которые имеют домашних животных. Около 88% опрошенных обращают внимание на наличие собаки или кота, когда выбирают арендатора. Даже дети меньше беспокоят владельцев жилья (86%).

Также мы писали, сколько зарабатывают кинологи в Вооруженных силах Украины. За обучение собак различным навыкам платят от 21 000 до 121 000 грн. Это размер дохода военных кинологов, служащих в полевых условиях, на границах или в зонах боевых действий.