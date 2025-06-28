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Главная Экономика Опасные породы собак — кто в списке и почему владельцев штрафуют

Опасные породы собак — кто в списке и почему владельцев штрафуют

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 16:05
Опасные породы — каких собак запрещено выгуливать без намордника и поводка
Собака породы акита-ину. Фото: Pexels
Ключові моменти Какие собаки в списке опасных Как могут наказать за прогулку Что еще нужно знать украинцам

Некоторые породы собак входят в перечень опасных. Владельцы животных обязаны выгуливать их исключительно в наморднике и на поводке, иначе грозят серьезные штрафы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие породы собак считают опасными и сколько придется отдать за нарушение требований выгула.

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Какие собаки в списке опасных

Перечень опасных пород утвердили постановлением Кабинета Министров № 1164 от 10 ноября 2021 года. Их считают склонными к агрессивному поведению, а хозяева обязаны заключить договор обязательного страхования или ответственности за вред, потенциально причиненный другим людям.

Список включает такие породы собак:

  • овчарка атласская;
  • собака айнская;
  • акбаш;
  • акита-ину;
  • акита американская;
  • бандог американский;
  • бергамаско (овчарка бергамская);
  • брохольмер датский;
  • бувье арденский и фланерский;
  • бульдог;
  • бульмастиф;
  • бультерьер английский;
  • южноафриканский бурбуль;
  • карпатский овчар;
  • овчарка;
  • волкодав ирландский;
  • гампр;
  • доберман;
  • дог аргентинский и канарский;
  • кангал;
  • кане-корсо;
  • као де кастро лаборейро;
  • као де сера де астрела (португальская пастушья собака);
  • марема (овчарка маремо-абруцкая);
  • мастиф;
  • московская сторожевая;
  • перо де преса канарио (собака канарская);
  • пит-бультерьер американский;
  • рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);
  • риджбек родезийский и тайский;
  • ротвейлер;
  • терьер американский стафордширский;
  • тоза-ину (собака японская бойцовская).

Также опасными считаются метисы всех указанных пород. Хозяева этих животных несут ответственность за них. Они должны обеспечить безопасность людей, их имущества и других четвероногих, когда выгуливают собаку на улице.

Как могут наказать за прогулку

Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, запрещено выгуливать в общественных местах собак, внесенных в Перечень опасных, без поводка и намордника. Это считается нарушением правил содержания домашних любимцев. Владельцам грозит финансовая санкция в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).

Должностных лиц оштрафуют на 20-50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). За повторное нарушение в течение года придется заплатить больше: от 340 до 510 грн — физическим лицам, от 510 до 1 020 грн — должностным лицам.

А причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, очень часто владельцы квартир отказывают в аренде украинцам, которые имеют домашних животных. Около 88% опрошенных обращают внимание на наличие собаки или кота, когда выбирают арендатора. Даже дети меньше беспокоят владельцев жилья (86%).

Также мы писали, сколько зарабатывают кинологи в Вооруженных силах Украины. За обучение собак различным навыкам платят от 21 000 до 121 000 грн. Это размер дохода военных кинологов, служащих в полевых условиях, на границах или в зонах боевых действий.

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Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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