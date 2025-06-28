Опасные породы — каких собак запрещено выгуливать без намордника и поводка

Опасные породы собак — кто в списке и почему владельцев штрафуют
Некоторые породы собак входят в перечень опасных. Владельцы животных обязаны выгуливать их исключительно в наморднике и на поводке, иначе грозят серьезные штрафы.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие породы собак считают опасными и сколько придется отдать за нарушение требований выгула.
Какие собаки в списке опасных
Перечень опасных пород утвердили постановлением Кабинета Министров № 1164 от 10 ноября 2021 года. Их считают склонными к агрессивному поведению, а хозяева обязаны заключить договор обязательного страхования или ответственности за вред, потенциально причиненный другим людям.
Список включает такие породы собак:
- овчарка атласская;
- собака айнская;
- акбаш;
- акита-ину;
- акита американская;
- бандог американский;
- бергамаско (овчарка бергамская);
- брохольмер датский;
- бувье арденский и фланерский;
- бульдог;
- бульмастиф;
- бультерьер английский;
- южноафриканский бурбуль;
- карпатский овчар;
- овчарка;
- волкодав ирландский;
- гампр;
- доберман;
- дог аргентинский и канарский;
- кангал;
- кане-корсо;
- као де кастро лаборейро;
- као де сера де астрела (португальская пастушья собака);
- марема (овчарка маремо-абруцкая);
- мастиф;
- московская сторожевая;
- перо де преса канарио (собака канарская);
- пит-бультерьер американский;
- рафейру дуалинтежу (собака португальская сторожевая);
- риджбек родезийский и тайский;
- ротвейлер;
- терьер американский стафордширский;
- тоза-ину (собака японская бойцовская).
Также опасными считаются метисы всех указанных пород. Хозяева этих животных несут ответственность за них. Они должны обеспечить безопасность людей, их имущества и других четвероногих, когда выгуливают собаку на улице.
Как могут наказать за прогулку
Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, запрещено выгуливать в общественных местах собак, внесенных в Перечень опасных, без поводка и намордника. Это считается нарушением правил содержания домашних любимцев. Владельцам грозит финансовая санкция в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 340 грн).
Должностных лиц оштрафуют на 20-50 необлагаемых минимумов (340-850 грн). За повторное нарушение в течение года придется заплатить больше: от 340 до 510 грн — физическим лицам, от 510 до 1 020 грн — должностным лицам.
А причинение вреда здоровью человека или его имуществу в результате нападения животного влечет штраф в размере 1 700-3 400 грн (для физических лиц) и 3 400-5 100 грн (для должностных лиц).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, очень часто владельцы квартир отказывают в аренде украинцам, которые имеют домашних животных. Около 88% опрошенных обращают внимание на наличие собаки или кота, когда выбирают арендатора. Даже дети меньше беспокоят владельцев жилья (86%).
Также мы писали, сколько зарабатывают кинологи в Вооруженных силах Украины. За обучение собак различным навыкам платят от 21 000 до 121 000 грн. Это размер дохода военных кинологов, служащих в полевых условиях, на границах или в зонах боевых действий.
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