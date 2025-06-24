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Кінологи у ЗСУ — яку зарплату пропонують українцям

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Дата публікації: 24 червня 2025 20:08
Зарплата кінологів у ЗСУ — скільки можна заробляти
Кінолог і собака. Фото: УНІАН
Ключові моменти Кінологи у ЗСУ — скільки платять у 2025 році Кінологи у ЗСУ — скільки платять у 2025 році

Навчання собак різним навичкам — ось чому присвячена професія кінолог. Працюючи з кінологами, собаки можуть служити в поліції, армії, брати участь у рятувальних операціях та спортивних змаганнях.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки заробляють кінологи у Збройних силах України (ЗСУ) та яким вимогам потрібно відповідати, аби отримати таку роботу.

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Кінологи у ЗСУ — скільки платять у 2025 році 

Кінолог в армії працює зі службовими собаками. Він навчає тварин виконувати завдання:

  • з пошуку вибухівки, зброї;
  • виявлення диверсантів;
  • охорони стратегічно важливих об'єктів.

Кінологи у ЗСУ — скільки платять у 2025 році 

Військові кінологи несуть службу у польових умовах, на військових базах, кордонах та у зонах бойових дій. У ЗСУ станом на 2025 рік є чимало вакансій для кінологів, а розмір виплат коливається від 21 тис. грн до 121 тис. грн.

Кінолог у 18 Слов'янську бригаду Нацгвардії. Підрозділ пропонує посаду людині, яка вміє працювати зі службовими собаками. Також кандидату потрібно бути готовим до фізичних та психологічних навантажень. Грошове забезпечення: ставка 21 тис. грн та можливість отримувати додаткову винагороду до 121 тис. грн за виконання завдань в зоні бойових дій. 

Інспектор-кінолог. Центр рекрутингу української армії шукає громадян у віці від 18 до 57 років. Кандидати, які пройдуть відбір, зможуть служити у Чернівецькому прикордонному загоні імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.

Підрозділу потрібні мотивовані та амбітні кандидати з повною загальною середньою освітою. В обов'язки військовослужбовця входитиме: 

  • контроль за перетином державного кордону з використанням службових собак;
  • проведення об'єктивної та професійної оцінки поведінки собак під час служби;
  • виконання завдань з пошуку та виявлення незаконних предметів або речовин на державному кордоні.

Розмір грошового забезпечення під час служби становитиме від 20 тис. грн до 25 тис. грн. 

Кінолог (військовослужбовець) у Третю штурмову бригаду ЗСУ. Одна із найславетніших бригад в Україні пропонує громадянам долучитися до служби в армії людям від 18 років, які вміють працювати з собаками або ж мають велику мотивацію до навчання. Кінолог повинен буде тренувати службових собак, взаємодіяти з іншими підрозділами та виконувати задачі, відповідно до своєї посади. 

Грошове забезпечення кінолога у Третій штурмовій бригаді становить від 21 тис. грн. 

Кінолог (прикордонник). Займатися улюбленою справою та служити країні у 2025 році можна у складі військової частини 9951 ДПСУ. Тут потрібні чоловіки, придатні за станом здоров’я і з морально-психологічними якостями, які хочуть працювати у прикордонних військах. 

За здійснення =пошуково-рятувальних операцій разом зі службовим собакою, тренування та підготовка службових собак до завдань, військовослужбовцю платитимуть від 51 тис. грн до 195 тис. грн. 

Кінолог у Львівський прикордонний загін. Прикордонникам потрібна вмотивована людина від 18 років. У кінолога будуть такі обов'язки:

  • огляд транспортних засобів, багажу з використанням службової собаки з метою виявлення вибухівки, зброї, наркотичних речовин заборонених до ввозу-вивозу через державний кордон;
  • регулярно проводити тренувальні заняття зі службовою собакою з урахуванням оперативної обстановки.

Зарплата військовослужбовця коливатиметься від 21 тис. грн до 24 тис. грн. 

Нагадаємо, що українці можуть самостійно мобілізуватися до Сил оборони, якщо звернуться в Центри рекрутингу ЗСУ. У 2025 році добровольців найбільше цікавила служба в підрозділах, пов’язаних із використанням БпЛА. Дізнавайтесь також, чому деякі українці не зможуть отримати 1 млн гривень за контрактом "18-24". 

ЗСУ прикордонники армія військова служба Третя штурмова бригада кінолог
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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