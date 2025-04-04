Військовий рекрутинг — які професії найчастіше обирають добровольці

Центр рекрутингу української армії. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України оприлюднило статистику щодо найбільш затребуваних військових спеціальностей серед добровольців, які звертаються до центрів рекрутингу Збройних Сил України. Згідно з аналізом, найбільший інтерес серед кандидатів викликає служба в підрозділах, пов’язаних із використанням безпілотних літальних апаратів й не тільки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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З лютого 2024 року, відколи почали працювати перші рекрутингові центри, 16% добровольців, які вже отримали посади у Силах оборони, обрали напрямок БПЛА. На другому місці — водії (15%), далі — стрілецькі спеціальності (14%).

Ще 9% кандидатів отримали штабні посади, 6% обрали артилерію та стільки ж — зв’язок, включаючи кіберзв’язок. Медичні посади (бойові медики, фельдшери, медсестри, лікарі) стали вибором для 5% тих, хто завершив оформлення документів через рекрутингові платформи.

Таким чином, ці напрямки разом складають 71% серед усіх добровольців, які вже завершили оформлення до Сил оборони через нову систему рекрутингу.

Де працюють центри рекрутингу та чи вручають там повістки

Наразі в Україні функціонує 49 центрів рекрутингу, зокрема один — в онлайн-форматі. Вони розміщені здебільшого у приміщеннях ЦНАПів і працюють за принципом добровільного звернення. У таких центрах заборонено вручення повісток та проведення мобілізаційних заходів. Це простір для безпечної, конфіденційної консультації та оформлення добровольців.

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