Военный рекрутинг — какие профессии чаще всего выбирают добровольцы

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны Украины обнародовало статистику по наиболее востребованным военным специальностям среди добровольцев, которые обращаются в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины. Согласно анализу, наибольший интерес среди кандидатов вызывает служба в подразделениях, связанных с использованием беспилотных летательных аппаратов и не только.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Какие профессии чаще всего выбирают добровольцы в центре рекрутинга

С февраля 2024 года, с тех пор как начали работать первые рекрутинговые центры, 16% добровольцев, которые уже получили должности в Силах обороны, выбрали направление БПЛА. На втором месте — водители (15%), далее — стрелковые специальности (14%).

Еще 9% кандидатов получили штабные должности, 6% выбрали артиллерию и столько же — связь, включая киберсвязь. Медицинские должности (боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи) стали выбором для 5% тех, кто завершил оформление документов через рекрутинговые платформы.

Таким образом, эти направления вместе составляют 71% среди всех добровольцев, которые уже завершили оформление в Силы обороны через новую систему рекрутинга.

Где работают центры рекрутинга и вручают ли там повестки

Сейчас в Украине функционирует 49 центров рекрутинга, в том числе один — в онлайн-формате. Они размещены в основном в помещениях ЦПАУ и работают по принципу добровольного обращения. В таких центрах запрещено вручение повесток и проведение мобилизационных мероприятий. Это пространство для безопасной, конфиденциальной консультации и оформления добровольцев.

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