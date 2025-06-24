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Кинологи в ВСУ — какую зарплату предлагают украинцам

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Дата публикации 24 июня 2025 20:08
Зарплата кинологов в ВСУ — сколько можно зарабатывать
Кинолог и собака. Фото: УНИАН
Ключові моменти Кинологи в ВСУ — сколько платят в 2025 году Кинологи в ВСУ — сколько платят в 2025 году

Обучение собак различным навыкам — вот чему посвящена профессия кинолог. Работая с кинологами, собаки могут служить в полиции, армии, участвовать в спасательных операциях и спортивных соревнованиях.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько зарабатывают кинологи в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и каким требованиям нужно соответствовать, чтобы получить такую работу.

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Кинологи в ВСУ — сколько платят в 2025 году

Кинолог в армии работает со служебными собаками. Он учит животных выполнять задачи:

  • по поиску взрывчатки, оружия;
  • выявлению диверсантов;
  • охране стратегически важных объектов.

Кинологи в ВСУ — сколько платят в 2025 году

Военные кинологи несут службу в полевых условиях, на военных базах, границах и в зонах боевых действий. В ВСУ по состоянию на 2025 год есть немало вакансий для кинологов, а размер выплат колеблется от 21 тыс. грн до 121 тыс. грн.

Кинолог в 18 Славянскую бригаду Нацгвардии. Подразделение предлагает должность человеку, который умеет работать со служебными собаками. Также кандидату нужно быть готовым к физическим и психологическим нагрузкам. Денежное обеспечение: ставка 21 тыс. грн и возможность получать дополнительное вознаграждение до 121 тыс. грн за выполнение задач в зоне боевых действий.

Инспектор-кинолог. Центр рекрутинга украинской армии ищет граждан в возрасте от 18 до 57 лет. Кандидаты, которые пройдут отбор, смогут служить в Черновицком пограничном отряде имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича.

Подразделению нужны мотивированные и амбициозные кандидаты с полным средним образованием. В обязанности военнослужащего будет входить:

  • контроль за пересечением государственной границы с использованием служебных собак;
  • проведение объективной и профессиональной оценки поведения собак во время службы;
  • выполнение задач по поиску и выявлению незаконных предметов или веществ на государственной границе.

Размер денежного обеспечения во время службы составит от 20 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Кинолог (военнослужащий) в Третью штурмовую бригаду ВСУ. Одна из самых прославленных бригад в Украине предлагает гражданам присоединиться к службе в армии людям от 18 лет, которые умеют работать с собаками или имеют большую мотивацию к обучению. Кинолог должен будет тренировать служебных собак, взаимодействовать с другими подразделениями и выполнять задачи, согласно своей должности.

Денежное обеспечение кинолога в Третьей штурмовой бригаде составляет от 21 тыс. грн.

Кинолог (пограничник). Заниматься любимым делом и служить стране в 2025 году можно в составе воинской части 9951 ГПСУ. Здесь нужны мужчины, пригодные по состоянию здоровья и с морально-психологическими качествами, которые хотят работать в пограничных войсках.

За поисково-спасательные операции вместе со служебной собакой, тренировки и подготовку служебных собак к задачам, военнослужащему будут платить от 51 тыс. грн до 195 тыс. грн.

Кинолог во Львовский пограничный отряд. Пограничникам нужен мотивированный человек от 18 лет. У кинолога будут следующие обязанности:

  • осмотр транспортных средств, багажа с использованием служебной собаки с целью выявления взрывчатки, оружия, наркотических веществ запрещенных к ввозу/вывозу через государственную границу;
  • регулярно проводить тренировочные занятия со служебной собакой с учетом оперативной обстановки.

Зарплата военнослужащего будет колебаться от 21 тыс. грн до 24 тыс. грн.

Напомним, что украинцы могут самостоятельно мобилизоваться в Силы обороны, если обратятся в Центры рекрутинга ВСУ. В 2025 году добровольцев больше всего интересовала служба в подразделениях, связанных с использованием БпЛА. Узнавайте также, почему некоторые украинцы не смогут получить 1 млн гривен по контракту "18-24".

ВСУ пограничники армия военная служба Третья штурмова бригада кинолог
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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