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Главная Экономика Штраф до 6 000 грн — за что могут наказать владельцев животных

Штраф до 6 000 грн — за что могут наказать владельцев животных

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:10
Не оставляйте животных на произвол судьбы — какой штраф грозит в июле 2025 года
Собака в окне авто. Фото: Freepik

В Украине часто фиксируют случаи, когда домашних любимцев оставляют в закрытых автомобилях под прямым солнцем. Согласно действующему законодательству, за жестокое обращение с животными, включая оставление их в опасных условиях, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Об этом напомнил исполняющий обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергей Сабуров.

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"В эти жаркие летние дни хочу напомнить владельцам животных не оставлять своих домашних любимцев в запертых авто. Ведь уже за считанные минуты температура салона даже в тени может критически повыситься, что представляет серьезную угрозу для жизни животных. У большинства из них терморегуляция происходит благодаря ускоренному дыханию. Однако в душном, раскаленном пространстве эта способность существенно снижается, что приводит к перегреву организма, обезвоживанию и даже гибели", — отметил он.

Какие штрафы грозят владельцам животных

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, оставление домашнего любимца на произвол судьбы влечет за собой наложение штрафа на владельцев в размере от 3 400 до 5 950 грн с конфискацией животного, если пребывание у владельца представляет угрозу для его жизни или здоровья.

Если такие действия привели к увечью или гибели животного, в соответствии с Уголовным Кодексом Украины, предусмотрено ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет или лишение свободы на срок 2-3 года с конфискацией животного.

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отметили, что в столичных парках и скверах обустроены портативные поилки для домашних и бездомных животных. Они будут функционировать в жаркие дни ориентировочно до конца октября.

Ранее мы писали, что в Украине разработали правила перевозки животных в автобусах.

Также узнавайте, какие породы собак считаются опасными и сколько придется заплатить за нарушение требований выгула.

животные авто штрафы собака домашние питомцы
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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