Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Автобусные перевозки — что изменилось для некоторых пассажиров

Автобусные перевозки — что изменилось для некоторых пассажиров

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 15:50
Новые правила в автобусах — что изменилось для пассажиров в июле 2025
Люди выходят из автобуса. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Автобусы остаются популярным видом транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Путешествуя ими, пассажиры должны придерживаться установленных правил, которые недавно были дополнены.

О том, что изменилось для пассажиров автобусов в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Для кого ввели новые правила

С 7 июля в Украине начали действовать новые единые правила перевозки домашних животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Кабинет Министров утвердил эти требования, и теперь они обязательны для всех перевозчиков, которые работают на таких маршрутах.

Изменения внесли в Постановление №176 по инициативе Министерства развития общин и территорий совместно с организацией UAnimals. В министерстве объяснили, что новые правила должны сделать перевозки более удобными для пассажиров, безопасными для животных и понятными для водителей.

"К этому времени мы имели нечеткие и неоднозначные нормы, которые определяли, как перевозить животных в междугородных и международных автобусах. Это создавало путаницу для пассажиров, водителей и перевозчиков. Новые правила — это шаг к более безопасному, предсказуемому и гуманному транспорту", — рассказал заместитель министра Сергей Деркач.

Какие требования теперь нужно соблюдать пассажирам

Теперь каждое животное обязательно должно иметь ветеринарный документ, подтверждающий состояние его здоровья. Кроме того:

  1. Для животных весом до 10 кг (например, кошки, собаки мелких пород, грызуны, декоративные птицы) — их можно перевозить в контейнерах, клетках или специальных сумках с абсорбирующим дном. Такое животное можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте, если за него приобретен билет.
  2. Для собак весом от 10 до 45 кг — они должны быть в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить все соседние места в одном ряду, а собака должна сидеть не на кресле, а лежать на полу на подстилке. В салоне разрешается только одно такое животное (или два — если с одним владельцем).
  3. Для собак свыше 45 кг — их можно перевозить только при специальных условиях, которые определяет перевозчик, и только в специально приспособленных автобусах.
  4. Собаки-поводыри людей с инвалидностью перевозятся бесплатно, без дополнительных билетов. Они должны быть в наморднике, на коротком поводке и находиться рядом с владельцем.

Новые правила призваны сделать поездки более комфортными для всех — и для людей, и для их любимцев. Поэтому перед путешествием с животным, следует позаботиться обо всех формальностях, чтобы не нарушить действующие нормы.

Ранее мы писали, что в Украине неоднократно фиксируют, как домашних любимцев оставляют в закрытых авто под палящим солнцем. Такие действия квалифицируются как жестокое обращение с животными.

Также мы рассказывали, что автобус — один из ключевых способов добраться из Украины в соседние страны. Однако иногда пассажирам могут отказать в посадке. Перевозчики отмечают, что такие случаи встречаются редко и имеют четко определенные, законные основания.

животные транспорт автобусы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации