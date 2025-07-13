Новые правила в автобусах — что изменилось для пассажиров в июле 2025

Люди выходят из автобуса. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Автобусы остаются популярным видом транспорта, которым ежедневно пользуются тысячи украинцев. Путешествуя ими, пассажиры должны придерживаться установленных правил, которые недавно были дополнены.

О том, что изменилось для пассажиров автобусов в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Для кого ввели новые правила

С 7 июля в Украине начали действовать новые единые правила перевозки домашних животных в междугородном и международном автобусном сообщении. Кабинет Министров утвердил эти требования, и теперь они обязательны для всех перевозчиков, которые работают на таких маршрутах.

Изменения внесли в Постановление №176 по инициативе Министерства развития общин и территорий совместно с организацией UAnimals. В министерстве объяснили, что новые правила должны сделать перевозки более удобными для пассажиров, безопасными для животных и понятными для водителей.

"К этому времени мы имели нечеткие и неоднозначные нормы, которые определяли, как перевозить животных в междугородных и международных автобусах. Это создавало путаницу для пассажиров, водителей и перевозчиков. Новые правила — это шаг к более безопасному, предсказуемому и гуманному транспорту", — рассказал заместитель министра Сергей Деркач.

Какие требования теперь нужно соблюдать пассажирам

Теперь каждое животное обязательно должно иметь ветеринарный документ, подтверждающий состояние его здоровья. Кроме того:

Для животных весом до 10 кг (например, кошки, собаки мелких пород, грызуны, декоративные птицы) — их можно перевозить в контейнерах, клетках или специальных сумках с абсорбирующим дном. Такое животное можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте, если за него приобретен билет. Для собак весом от 10 до 45 кг — они должны быть в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить все соседние места в одном ряду, а собака должна сидеть не на кресле, а лежать на полу на подстилке. В салоне разрешается только одно такое животное (или два — если с одним владельцем). Для собак свыше 45 кг — их можно перевозить только при специальных условиях, которые определяет перевозчик, и только в специально приспособленных автобусах. Собаки-поводыри людей с инвалидностью перевозятся бесплатно, без дополнительных билетов. Они должны быть в наморднике, на коротком поводке и находиться рядом с владельцем.

Новые правила призваны сделать поездки более комфортными для всех — и для людей, и для их любимцев. Поэтому перед путешествием с животным, следует позаботиться обо всех формальностях, чтобы не нарушить действующие нормы.

Ранее мы писали, что в Украине неоднократно фиксируют, как домашних любимцев оставляют в закрытых авто под палящим солнцем. Такие действия квалифицируются как жестокое обращение с животными.

Также мы рассказывали, что автобус — один из ключевых способов добраться из Украины в соседние страны. Однако иногда пассажирам могут отказать в посадке. Перевозчики отмечают, что такие случаи встречаются редко и имеют четко определенные, законные основания.