Пільги та виплати для українців у Польщі — на яку підтримку розраховувати в серпні

Польські злоті. Фото: Pexels

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Польща відкрила свої кордони для українців, які були змушені тікати від бойових дій. Для них діє програма тимчасового захисту, що передбачає різні види соціальної та фінансової допомоги.

Про те, які пільги та виплати надаватиме Польща українцям у серпні, зазначається на інформаційній платформі "Спільно", яка була створена за підтримки ЮНІСЕФ.

Реклама

Читайте також:

Які виплати можуть отримувати українці в Польщі

Українці автоматично мають право легально перебувати в Польщі. Вони також можуть користуватися підтримкою на рівні з місцевими жителями. Їхні діти мають доступ до соціальних програм. Серед основних видів допомоги:

800 злотих щомісяця (9 207 грн)на кожну дитину до 18 років. 300 злотих одноразово (3 452 грн)на підготовку до школи (програма Dobry start). Фінансова підтримка для дітей до року — Rodzinny kapitał opiekuńczy.

Окрім фінансів, українці мають право на безоплатну медичну допомогу в державних лікарнях. Вони також можуть отримати правову підтримку — багато адвокатів і юридичних фірм надають її безплатно або зі знижкою.

Які пільги мають українці в Польщі

Українці мають можливість відкривати власну справу в Польщі на тих же умовах, що й громадяни країни. Наприклад, пільга Ulga na start дозволяє перші шість місяців не платити внески до ZUS, а далі — користуватися зниженою ставкою ще протягом двох років.

Для кращої інтеграції в новому середовищі Польща пропонує безплатні курси польської мови, професійну підтримку, допомогу з пошуком роботи та консультації щодо відкриття бізнесу. Таким чином, Польща створює умови для того, щоб українці могли адаптуватися та почати нове життя з підтримкою держави.

Раніше ми писали, що щодня багато українців перетинають кордон із Польщею. Однак найближчим часом країна планує змінити правила в’їзду для іноземців, зокрема й для громадян України.

Також ми розповідали, що отримати польське громадянство непросто — закон передбачає кілька шляхів, але всі вони вимагають дотримання складних умов. Потрібно легального проживання протягом певного часу та підтвердження стабільного доходу.