Льготы и выплаты для украинцев в Польше — на какую поддержку рассчитывать в августе

Польские злотые. Фото: Pexels

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша открыла свои границы для украинцев, которые были вынуждены бежать от боевых действий. Для них действует программа временной защиты, предусматривающая различные виды социальной и финансовой помощи.

О том, какие льготы и выплаты будет предоставлять Польша украинцам в августе, отмечается на информационной платформе "Спільно", которая была создана при поддержке ЮНИСЕФ.

Реклама

Читайте также:

Какие выплаты могут получать украинцы в Польше

Украинцы автоматически имеют право легально находиться в Польше. Они также могут пользоваться поддержкой наравне с местными жителями. Их дети имеют доступ к социальным программам. Среди основных видов помощи:

800 злотых ежемесячно (9 207 грн) на каждого ребенка до 18 лет. 300 злотых единовременно (3 452 грн) на подготовку к школе (программа Dobry start). Финансовая поддержка для детей до года — Rodzinny kapitał opiekuńczy.

Кроме финансов, украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственных больницах. Они также могут получить правовую поддержку — многие адвокаты и юридические фирмы предоставляют ее бесплатно или со скидкой.

Какие льготы имеют украинцы в Польше

Украинцы имеют возможность открывать собственное дело в Польше на тех же условиях, что и граждане страны. Например, льгота Ulga na start позволяет первые шесть месяцев не платить взносы в ZUS, а далее пользоваться сниженной ставкой еще в течение двух лет.

Для лучшей интеграции в новой среде Польша предлагает бесплатные курсы польского языка, профессиональную поддержку, помощь с поиском работы и консультации по открытию бизнеса. Таким образом, Польша создает условия для того, чтобы украинцы могли адаптироваться и начать новую жизнь с поддержкой государства.

Ранее мы писали, что ежедневно много украинцев пересекают границу с Польшей. Однако в ближайшее время страна планирует изменить правила въезда для иностранцев, в том числе и для граждан Украины.

Также мы рассказывали, что получить польское гражданство непросто — закон предусматривает несколько путей, но все они требуют соблюдения сложных условий. Нужно легального проживания в течение определенного времени и подтверждение стабильного дохода.