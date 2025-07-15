Льготы и выплаты для украинцев в Польше — на какую поддержку рассчитывать в августе

Украинцы в Польше — какие выплаты и льготы будут в августе
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша открыла свои границы для украинцев, которые были вынуждены бежать от боевых действий. Для них действует программа временной защиты, предусматривающая различные виды социальной и финансовой помощи.
О том, какие льготы и выплаты будет предоставлять Польша украинцам в августе, отмечается на информационной платформе "Спільно", которая была создана при поддержке ЮНИСЕФ.
Какие выплаты могут получать украинцы в Польше
Украинцы автоматически имеют право легально находиться в Польше. Они также могут пользоваться поддержкой наравне с местными жителями. Их дети имеют доступ к социальным программам. Среди основных видов помощи:
- 800 злотых ежемесячно (9 207 грн) на каждого ребенка до 18 лет.
- 300 злотых единовременно (3 452 грн) на подготовку к школе (программа Dobry start).
- Финансовая поддержка для детей до года — Rodzinny kapitał opiekuńczy.
Кроме финансов, украинцы имеют право на бесплатную медицинскую помощь в государственных больницах. Они также могут получить правовую поддержку — многие адвокаты и юридические фирмы предоставляют ее бесплатно или со скидкой.
Какие льготы имеют украинцы в Польше
Украинцы имеют возможность открывать собственное дело в Польше на тех же условиях, что и граждане страны. Например, льгота Ulga na start позволяет первые шесть месяцев не платить взносы в ZUS, а далее пользоваться сниженной ставкой еще в течение двух лет.
Для лучшей интеграции в новой среде Польша предлагает бесплатные курсы польского языка, профессиональную поддержку, помощь с поиском работы и консультации по открытию бизнеса. Таким образом, Польша создает условия для того, чтобы украинцы могли адаптироваться и начать новую жизнь с поддержкой государства.
Ранее мы писали, что ежедневно много украинцев пересекают границу с Польшей. Однако в ближайшее время страна планирует изменить правила въезда для иностранцев, в том числе и для граждан Украины.
Также мы рассказывали, что получить польское гражданство непросто — закон предусматривает несколько путей, но все они требуют соблюдения сложных условий. Нужно легального проживания в течение определенного времени и подтверждение стабильного дохода.
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