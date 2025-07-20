Штрафы, депортация и запрет на въезд — как наказывают украинцев, которые слишком долго находятся в ЕС

Пограничник проверяет документы людей. Фото: УНИАН

Украинцы могут путешествовать в страны Шенгенской зоны без визы — до 90 дней в пределах каждого 180-дневного периода. Но иногда люди остаются за границей дольше, не понимая, к каким последствиям это может привести.

О том, что будет с украинцами, которые "задержались в ЕС", на сайте адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" объяснила юрист по миграционному праву Кристина Житняк.

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Почему важно соблюдать сроки

Безвиз между Украиной и ЕС — это международное соглашение. Оно дает украинцам возможность свободно путешествовать, но только при условии, что они не нарушают 90-дневного лимита на пребывание. Если многие люди начнут превышать этот срок, ЕС может пересмотреть или даже приостановить действие безвиза.

Каждый въезд и выезд в Шенгенскую зону фиксируется в электронной системе SIS. То есть, даже если пограничник ничего не сказал, система знает, сколько дней вы провели за границей.

"Пребывание более 90 дней без визы или вида на жительство — это незаконно. В большинстве стран ЕС это считается миграционным правонарушением, даже если вы не работаете и не получаете социальные выплаты", — отмечает юрист.

Если человек остается в ЕС дольше без визы или вида на жительство, его считают нелегальным мигрантом. Для длительного пребывания нужны законные основания — например, работа, учеба или временная защита.

Что делать, если срок безвиза закончился

Если вы уже нарушили правила — не игнорируйте ситуацию. Есть несколько вариантов действий:

Обратиться в миграционную службу — иногда можно получить разрешение остаться на короткий срок. Добровольно уехать — это не отменяет нарушения, но может облегчить ситуацию в будущем. Подать на временную защиту — для украинцев во многих странах ЕС действует специальный статус из-за войны.

Что грозит нарушителям

Нарушение сроков пребывания влечет за собой серьезные последствия:

Запрет на въезд — от 6 месяцев до 5 лет. Штрафы — от 100 до 1200 евро, в зависимости от страны. Депортация — возможна даже с сопровождением полиции. Отказ в визах в будущем — даже за небольшое превышение. Запись в базу данных SIS — пограничники будут видеть нарушения во всех странах Шенгена.

"Если вы выезжаете через страну, которая является более справедливой к нарушителям, риски ниже. Но все зависит от вашей ситуации и истории путешествий", — объясняет Кристина Житняк.

Поэтому, если вы остались в ЕС после завершения разрешенного срока — не медлите. Попробуйте легализовать свое пребывание или как можно быстрее вернитесь в Украину.

Ранее мы писали, что несоблюдение законов другого государства может обернуться для иностранцев серьезными последствиями, в частности принудительным возвращением на родину.

Также мы рассказывали, что для отдельных граждан Украины поездка в Польшу может завершиться не совсем удачно. Все может зависеть от одного ключевого документа — его отсутствие или истечение срока действия может стать основанием для запрета на въезд.