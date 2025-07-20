Оформление карты быта в Польше в 2025 — где наименьший период ожидания

Люди с чемоданами на улице. Фото: УНИАН

Многие иностранцы, которые хотят легально жить и работать в Польше, годами сталкивались с длительным ожиданием на карту временного быта. Но ситуация постепенно меняется. Свежая статистика показывает, что в некоторых регионах сроки оформления значительно сократились.

О том, сколько времени нужно ждать украинцам, чтобы получить карту быта в Польше, сообщили на портале yavp.pl.

Реклама

Читайте также:

Как изменился период ожидания на карту быта в Польше

Карта быта — это документ, который позволяет иностранцам легально жить в Польше. Она также дает право на работу, если имеет соответствующую отметку.

В Нижнесилезском воеводстве (где расположен Вроцлав) за период с января по апрель этого года среднее время оформления карты быта составило 284 дня. Это на 201 день меньше, чем в тот же период прошлого года.

Несмотря на улучшение в некоторых регионах, в других ситуация ухудшилась. Дольше всего приходится ждать в таких воеводствах:

Опольское — 619 дней. Куявско-Поморское — 621 день. Силезское — 651 день.

То есть, в этих регионах процесс оформления может длиться почти два года.

Сколько нужно ждать в других воеводствах

В большинстве регионов сроки тоже только растут — иногда более чем на 160 дней. В 2025 году периоды ожидания такие:

Малопольское воеводство — 175 дней;

Варминско-Мазурское — 188 дней;

Люблинское — 221 день;

Подкарпатское — 222 дня;

Подляское — 244 дня;

Мазовецкое — 250 дней;

Свентокшиское — 275 дней;

Нижнесилезское - 284 дня;

Лодзинское — 325 дней;

Великопольское — 359 дней;

Западнопоморское — 453 дня;

Любуское — 470 дней;

Поморское — 475 дней;

Опольское — 619 дней;

Куявско-Поморское — 621 день;

Силезское — 651 день.

Поэтому, если вы подали документы на карту временного побыту или планируете это сделать — учитывайте, что время ожидания зависит от региона. Процедура может занять от полугода до почти двух лет. Это важно учитывать при планировании работы, учебы или переезда.

Ранее мы писали, что украинцы имеют право находиться в Шенгенской зоне без виз до 90 дней в течение шести месяцев. Однако некоторые нарушают этот срок, не осознавая возможных последствий.

Также мы рассказывали, что в Польше действует удобная система общественного транспорта — автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда курсируют по графику, с единым билетом на все виды перевозок.