Депортація українців з Польщі — за які провини загрожує заборона на в'їзд у 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Мешкаючи за кордоном, українці повинні дотримуватися місцевого законодавства. Інакше загрожує депортація та заборона (тимчасова або довічна) на в’їзд. Таке суворе покарання чекає іноземців, які порушили міграційні, кримінальні чи митні правила.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які провини українцям загрожує депортація з Польщі.

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Чому можуть депортувати з Польщі

Підстави для примусового видворення громадян інших країн визначені статтею 302 Закону Республіки Польща про іноземців. Рішення про видворення ухвалюється в таких випадках:

відсутність дійсної візи чи іншого документа, який дає право на в'їзд і перебування в Польщі;

людина не полишила територію країни після закінчення дозволеного терміну перебування (наприклад, 90 днів продовж 180-денного періоду в країнах Шенгенської угоди);

працевлаштування без належного дозволу чи заяви про доручення роботи іноземцеві;

ведення економічної діяльності, що суперечить чинному законодавству Республіки Польща;

відсутність коштів на покриття базових потреб, на повернення в країну походження, на проживання або транзит через територію Польщі;

дані іноземця внесені в реєстр осіб, перебування яких у Польщі небажане, чи в Шенгенську інформаційну систему (SIS);

людина несе загрозу національній обороні чи безпеці;

іноземець намагався перетнути кордон із порушенням міграційних і митних правил;

громадянина засудили до тюремного ув'язнення, та існують підстави для відкриття провадження щодо передачі його за кордон з метою приведення вироку у виконання;

подальше перебування людини в Польщі становить загрозу здоров'ю населення, що підтверджено медичними висновками;

мета перебування на території Польщі не відповідає попереднім заявам;

було видано рішення про відмову в наданні статусу біженця або додаткового захисту, а громадянин не залишив Польщу у встановлений термін.

Якщо депортація відбулася з країни-учасниці Шенгенської угоди, то дані людини заносяться в обидва реєстри: національний реєстр осіб Non Grata (небажаних до в'їзду) та Шенгенську інформаційну систему. Додатковим методом покарання порушника може бути встановлення заборони на повторний в'їзд.

Кому заборонять повертатися в Польщу

Залежно від тяжкості скоєного правопорушення та з урахуванням міри відповідальності, яка забезпечить найбільш ефективне досягнення цілей покарання, заборона на повторний в’їзд у Польщу встановлюється на період від 6 місяців до довічно.

Наприклад, за свідоме подання неправдивої інформації про себе чи фальсифікацію офіційних документів з метою незаконного отримання візи зазвичай забороняють в’їзд на наступні 10 років. Санкції залежать від тяжкості проступку і наслідків, які виникли через неправомірні дії іноземця.

Інші поширені причини включають:

умисну спробу перетину кордону депортованою особою з підробленими документами;

порушення паспортно-візового режиму;

перевищення дозволеного терміну перебування по біометричному паспорту;

перевезення нелегальних мігрантів, допомога в незаконному перетині кордону;

несплату податків і штрафів;

відсутність компенсації державі витрат на затримання, арешт і депортацію.

У статті 320 закону про іноземців йдеться, що компетентний орган, який ухвалив рішення про видворення громадянина, може в разі його звернення скасувати заборону на в'їзд в Польщу. Наприклад, якщо для повернення існують обґрунтовані причини, зокрема гуманітарні.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких українців можуть розвернути на кордоні з Польщею через відсутність візи. Це загрожує громадянам, як подорожують за недійсним біометричним паспортом. Завершення терміну безвізового перебування в ЄС — ще одна причина не пустити в Польщу.

Також ми писали, що з 1 листопада 2025 року Польща припиняє колективне розміщення українців. Водночас підтримка вразливих категорій громадян залишиться. Іншим іноземцям запропонують програми з оренди житла та інтеграції в місцеве суспільство.