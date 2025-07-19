Депортация украинцев из Польши — за какие проступки грозит запрет на въезд в 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Живя за границей, украинцы должны соблюдать местное законодательство. Иначе грозит депортация и запрет (временный или пожизненный) на въезд. Такое суровое наказание ждет иностранцев, нарушивших миграционные, уголовные или таможенные правила.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие проступки украинцам грозит депортация из Польши.

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Почему могут депортировать из Польши

Основания для принудительного выдворения граждан других стран определены статьей 302 Закона Республики Польша об иностранцах. Решение о выдворении принимается в таких случаях:

отсутствие действительной визы или другого документа, который дает право на въезд и пребывание в Польше;

человек не покинул территорию страны после окончания разрешенного срока пребывания (например, 90 дней в течение 180-дневного периода в странах Шенгенского соглашения);

трудоустройство без надлежащего разрешения или заявления о поручении работы иностранцу;

ведение экономической деятельности, противоречащей действующему законодательству Республики Польша;

отсутствие денег на покрытие базовых потребностей, на возвращение в страну происхождения, на проживание или транзит через территорию Польши;

данные иностранца внесены в реестр лиц, пребывание которых в Польше нежелательно, или в Шенгенскую информационную систему (SIS);

человек несет угрозу национальной обороне или безопасности;

иностранец пытался пересечь границу с нарушением миграционных и таможенных правил;

гражданина приговорили к тюремному заключению, и существуют основания для открытия производства по передаче его за границу с целью приведения приговора в исполнение;

дальнейшее пребывание человека в Польше представляет угрозу здоровью населения, что подтверждено медицинскими заключениями;

цель пребывания на территории Польши не соответствует предыдущим заявлениям;

было выдано решение об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, а гражданин не покинул Польшу в установленный срок.

Если депортация произошла из страны-участницы Шенгенского соглашения, то данные человека заносятся в оба реестра: национальный реестр лиц Non Grata (нежелательных к въезду) и Шенгенскую информационную систему. Дополнительным методом наказания нарушителя может быть установление запрета на повторный въезд.

Кому запретят возвращаться в Польшу

В зависимости от тяжести совершенного правонарушения и с учетом меры ответственности, которая обеспечит наиболее эффективное достижение целей наказания, запрет на повторный въезд в Польшу устанавливается на период от 6 месяцев до пожизненно.

Например, за сознательное представление ложной информации о себе или фальсификацию официальных документов с целью незаконного получения визы обычно запрещают въезд на следующие 10 лет. Санкции зависят от тяжести проступка и последствий, возникших из-за неправомерных действий иностранца.

Другие распространенные причины включают:

умышленную попытку пересечения границы депортированным с поддельными документами;

нарушение паспортно-визового режима;

превышение разрешенного срока пребывания по биометрическому паспорту;

перевозку нелегальных мигрантов, помощь в незаконном пересечении границы;

неуплату налогов и штрафов;

отсутствие компенсации государству расходов на задержание, арест и депортацию.

В статье 320 закона об иностранцах говорится, что компетентный орган, который принял решение о выдворении гражданина, может в случае его обращения отменить запрет на въезд в Польшу. Например, если для возвращения существуют обоснованные причины, в частности гуманитарные.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых украинцев могут развернуть на границе с Польшей из-за отсутствия визы. Это грозит гражданам, которые путешествуют по недействительному биометрическому паспорту. Завершение срока безвизового пребывания в ЕС — еще одна причина не пустить в Польшу.

Также мы писали, что с 1 ноября 2025 года Польша прекращает коллективное размещение украинцев. Однако поддержка уязвимых категорий граждан останется. Другим иностранцам будут предложены программы по аренде жилья и интеграции в местное общество.