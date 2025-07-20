Транспорт в Польщі — хто з українців має право на пільги та за що штрафують у 2025 році

Люди в транспорті. Фото: Pexels

У Польщі працює добре організована система громадського транспорту: автобуси, трамваї, метро, тролейбуси й потяги. Вони ходять чітко за розкладом, а для всіх видів транспорту діє єдина система квитків. Транспорт чистий, комфортний та зручний.

Про те, хто може безплатно їздити в громадському транспорті Польщі та за що можна отримати штраф, зазначається на сайті Warszawski Transport Publiczny.

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Хто має право на пільговий проїзд в громадському транспорті Польщі

У Польщі передбачені пільги для окремих категорій пасажирів. Безплатно їздити можуть:

люди віком від 70 років;

діти до 7 років (до 30 вересня того року, коли виповнюється 7);

учні польських шкіл (за наявності учнівської картки або персоналізованої транспортної карти POP).

Також діють 50% знижки на проїзд для таких категорій громадян:

дітей до 17 років (за наявності документа з фото);

молоді від 17 до 21 року з дійсним учнівським або студентським квитком;

студентів іноземних вишів до 26 років з міжнародним студентським посвідченням;

Крім того, особи віком від 65 років мають можливість придбати річний проїзний лише за 50 злотих.

За що можуть оштрафувати пасажира в Польщі

У громадському транспорті Польщі немає кондукторів, тому квиток потрібно купити заздалегідь — у кіосках, автоматах чи через мобільні додатки. Для тих, хто часто користується транспортом, вигідніше оформити проїзний.

Контролери перевіряють квитки час від часу. Якщо ви користуєтесь пільговим або безплатним квитком, при собі обов’язково потрібно мати документ, що підтверджує право на таку поїздку. Штрафи за порушення такі:

за відсутність квитка — 266 злотих (3 040 грн);

за відсутність документа, що підтверджує пільгу — 196 злотих (2 240 грн);

за куріння на зупинці — до 500 злотих (5 715, грн).

Якщо штраф сплатити одразу або протягом 7 днів, передбачена знижка.

Раніше ми писали, що метрополітен залишається одним із найзручніших способів пересування великим містом, але користування ним вимагає дотримання правил для пасажирів.

Також ми розповідали, що хоча більшість українців сплачують за проїзд у громадському транспорті, існують винятки. З 1 вересня 2025 року перелік пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, буде розширено — додадуться ще дві категорії.