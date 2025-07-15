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Головна Економіка Пільги в транспорті — хто не платитиме за проїзд з 1 вересня

Пільги в транспорті — хто не платитиме за проїзд з 1 вересня

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 19:10
Безплатний проїзд в транспорті — кого зарахують до пільговиків з 1 вересня
Люди на тролейбусній зупинці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для більшості громадян України проїзд в громадському транспорті платний.  Однак є і виключення, а з 1 вересня 2025 року — право на пільги отримають ще дві категорії пасажирів.

Про те, кому не потрібно буде оплачувати проїзд в громадському транспорті з 1 вересня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За інформацією з Офіційного порталу Києва, учні загальноосвітніх шкіл та курсанти військових закладів освіти у літній період, з 1 липня до 31 серпня, тимчасово втратили пільги на безоплатний проїзд у зв'язку з завершенням навчального року. 

Пільга діє виключно протягом навчального періоду — з 1 вересня по 30 червня.  Проте навіть влітку учні мають змогу скористатися знижкою 75% при придбанні спеціальних проїзних квитків через додаток "Київ Цифровий" або в терміналах самообслуговування.

Як заощадити на проїзді влітку

Відповідно до розпорядження КМДА №399 від 5 березня 2020 року, діють такі тарифи для учнів денної форми навчання:

  • 72,50 грн — за 46 поїздок;
  • 97,50 грн — за 62 поїздки;
  • 143,75 грн — за 92 поїздки;
  • 192,50 грн — за 124 поїздки;
  • 325 грн — безлімітний проїзний на місяць;
  • 162,50 грн — безліміт на другу половину місяця.

Зверніть увагу, що разова поїздка за учнівським квитком не надає права на знижку — вона діє лише при використанні пільгового проїзного.

Раніше ми писали, що в Україні для пенсіонерів передбачено ряд соціальних пільг, що допомагають зменшити їх витрати. Зокрема право на безплатний проїзд у громадському транспорті, хоча діють пільги не на всі його види.

Також ми розповідали, що автобуси, як і раніше, залишаються одним із важливих способів пересування — щодня ними користуються тисячі громадян. Однак поїздки цим транспортом передбачають дотримання визначених правил, до яких нещодавно внесли зміни.

транспорт пільги пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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