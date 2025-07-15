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Главная Экономика Льготы в транспорте — кто не будет платить за проезд с 1 сентября

Льготы в транспорте — кто не будет платить за проезд с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 19:10
Бесплатный проезд в транспорте — кого причислят к льготникам с 1 сентября
Люди на троллейбусной остановке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для большинства граждан Украины проезд в общественном транспорте платный. Однако есть и исключения, а с 1 сентября 2025 года — право на льготы получат еще две категории пассажиров.

О том, кому не нужно будет оплачивать проезд в общественном транспорте с 1 сентября, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто получит право на льготный проезд в сентябре

По информации с Официального портала Киева, ученики общеобразовательных школ и курсанты военных учебных заведений в летний период, с 1 июля по 31 августа, временно потеряли льготы на бесплатный проезд в связи с завершением учебного года.

Льгота действует исключительно в течение учебного периода — с 1 сентября по 30 июня. Однако даже летом ученики могут воспользоваться скидкой 75% при приобретении специальных проездных билетов через приложение "Киев Цифровой" или в терминалах самообслуживания.

Как сэкономить на проезде летом

В соответствии с распоряжением КГГА №399 от 5 марта 2020 года, действуют такие тарифы для учащихся дневной формы обучения:

  • 72,50 грн — за 46 поездок;
  • 97,50 грн — за 62 поездки;
  • 143,75 грн — за 92 поездки;
  • 192,50 грн — за 124 поездки;
  • 325 грн — безлимитный проездной на месяц;
  • 162,50 грн — безлимит на вторую половину месяца.

Обратите внимание, что разовая поездка по ученическому билету не дает права на скидку — она действует только при использовании льготного проездного.

Ранее мы писали, что в Украине для пенсионеров предусмотрен ряд социальных льгот, помогающих уменьшить их расходы. В частности право на бесплатный проезд в общественном транспорте, хотя действуют льготы не на все его виды.

Также мы рассказывали, что автобусы по-прежнему остаются одним из важных способов передвижения — ежедневно ими пользуются тысячи граждан. Однако поездки этим транспортом предусматривают соблюдение определенных правил, в которые недавно внесли изменения.

транспорт льготы пасажири проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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