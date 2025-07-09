Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Доплати в транспорті — про що забуває багато пасажирів

Доплати в транспорті — про що забуває багато пасажирів

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 12:12
Багаж у транспорті — коли можуть вимагати доплату або відмовлять в проїзді
Люди заходять в трамвай. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У міському транспорті: автобусах, тролейбусах і трамваях — встановлені чіткі правила для пасажирів. Вони стосуються не лише оплати проїзду та поведінки в салоні, а й умов перевезення особистих речей. Ці норми запроваджені для того, щоб забезпечити комфорт і безпеку всіх пасажирів. 

Про те, чому українців можуть не пустити в транспорт та за що можуть вимагати доплату у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Верховної Ради України.

Реклама
Читайте також:

За які речі потрібно доплачувати в транспорті

У міському транспорті діють чіткі обмеження щодо перевезення багажу. Якщо ваша поклажа важить понад 40 кг, має габарити більші за 100×50×30 см або довжину, що перевищує 190 см, водій або контролер можуть заборонити проїзд або попросити вийти з транспорту на найближчій зупинці.

При цьому остаточне рішення ухвалює контролер після того, як особисто перевірить розміри речей рулеткою або зважить їх на спеціальних вагах. Окрім того:

  1. Якщо вага речей становить від 30 до 40 кг — необхідно придбати додатковий квиток і закомпостувати його.
  2. Якщо речі важать до 30 кг — вони вважаються ручною поклажею, а тому перевезення їх є безоплатним.

Що ще дозволено брати із собою без доплати

Пасажир може мати при собі у салоні:

  • санчата;
  • велосипед;
  • дитячий візок;
  • ручний садовий інвентар;
  • клітку з невеликою твариною.

Домашніх улюбленців, таких як кішки чи собаки, також можна брати з собою. Але собаку обов’язково потрібно тримати на короткому повідці й в наморднику. Крім того, контролер має право вимагати показати документи від ветеринара. У разі їх відсутності пасажира можуть попросити вийти.

Раніше ми писали, що у багатьох українських містах уже тривалий час функціонують платні зони для паркування. Однак окремі категорії громадян мають право залишати свої авто там безоплатно згідно з чинним законодавством.

Також ми розповідали, що літній період — це час відпусток, коли тисячі мешканців України вирушають у подорожі. Для значної частини мандрівників залізниця залишається головним способом пересування на далекі відстані. Однак перед виїздом варто звернути увагу на правила перевезення ручної поклажі, встановлені Укрзалізницею.

правила транспорт пассажиры проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації