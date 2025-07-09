Багаж у транспорті — коли можуть вимагати доплату або відмовлять в проїзді

Люди заходять в трамвай. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У міському транспорті: автобусах, тролейбусах і трамваях — встановлені чіткі правила для пасажирів. Вони стосуються не лише оплати проїзду та поведінки в салоні, а й умов перевезення особистих речей. Ці норми запроваджені для того, щоб забезпечити комфорт і безпеку всіх пасажирів.

Про те, чому українців можуть не пустити в транспорт та за що можуть вимагати доплату у 2025 році, зазначається на офіційному сайті Верховної Ради України.

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За які речі потрібно доплачувати в транспорті

У міському транспорті діють чіткі обмеження щодо перевезення багажу. Якщо ваша поклажа важить понад 40 кг, має габарити більші за 100×50×30 см або довжину, що перевищує 190 см, водій або контролер можуть заборонити проїзд або попросити вийти з транспорту на найближчій зупинці.

При цьому остаточне рішення ухвалює контролер після того, як особисто перевірить розміри речей рулеткою або зважить їх на спеціальних вагах. Окрім того:

Якщо вага речей становить від 30 до 40 кг — необхідно придбати додатковий квиток і закомпостувати його. Якщо речі важать до 30 кг — вони вважаються ручною поклажею, а тому перевезення їх є безоплатним.

Що ще дозволено брати із собою без доплати

Пасажир може мати при собі у салоні:

санчата;

велосипед;

дитячий візок;

ручний садовий інвентар;

клітку з невеликою твариною.

Домашніх улюбленців, таких як кішки чи собаки, також можна брати з собою. Але собаку обов’язково потрібно тримати на короткому повідці й в наморднику. Крім того, контролер має право вимагати показати документи від ветеринара. У разі їх відсутності пасажира можуть попросити вийти.

Раніше ми писали, що у багатьох українських містах уже тривалий час функціонують платні зони для паркування. Однак окремі категорії громадян мають право залишати свої авто там безоплатно згідно з чинним законодавством.

Також ми розповідали, що літній період — це час відпусток, коли тисячі мешканців України вирушають у подорожі. Для значної частини мандрівників залізниця залишається головним способом пересування на далекі відстані. Однак перед виїздом варто звернути увагу на правила перевезення ручної поклажі, встановлені Укрзалізницею.