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Головна Економіка Багаж в поїзді — скільки кілограм можна взяти з собою без доплат

Багаж в поїзді — скільки кілограм можна взяти з собою без доплат

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 13:35
Обмеження Укрзалізниці — скільки багажу пасажир може взяти з собою в потяг
Працівник Укрзалізниці перевозить багаж пасажирів. Фото: УНІАН

Літо — це сезон відпусток, коли тисячі українців вирушають на відпочинок. Для багатьох залізниця — це основний вид транспорту для подорожей на великі відстані. Проте, збираючи валізи, слід враховувати обмеження щодо ручної поклажі в потягах Укрзалізниці. 

Про те, скільки багажу можна взяти з собою у потяг та за що доведеться доплачувати влітку 2025 року, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Скільки багажу можна взяти з собою в потяг

Пасажирам Укрзалізниці варто знати правила перевезення багажу — порушення встановлених норм може обернутись додатковими витратами.

Згідно з вимогами Укрзалізниці, дозволено перевозити до 50 кг речей. При цьому 36 кг включені у вартість проїзду. Якщо вага багажу перевищує цю межу, але не більше 50 кг, пасажир зобов’язаний здійснити доплату згідно з чинними тарифами — за різницю до 14 кг.

У випадку, коли загальна вага речей перевищує 50 кг, їх розміщення у пасажирському вагоні заборонене — такі обмеження запроваджені для забезпечення безпеки та запобігання перевантаженню потяга.

Варто також звернути увагу на габарити речей. Сума довжини, ширини та висоти не повинна перевищувати 200 см. Це також слід враховувати при пакуванні багажу перед поїздкою.

За який багаж доплачувати не доведеться

До ручної поклажі зараховуються особисті речі, які не створюють труднощів у перевезенні й легко розміщуються у спеціальних зонах вагона. Це можуть бути, наприклад, дорожні сумки, валізи, рюкзаки або пакети. 

Окрім того, дозволено без додаткової оплати провозити деякі предмети, які не враховуються у загальну вагу:

  • жіноча сумка;
  • рибальське спорядження;
  • фотокамера або відеотехніка;
  • портфель або невелика сумочка;
  • спортивний інвентар (лижі, сноуборд тощо);
  • інші компактні речі, що не займають багато місця у вагоні.

Також без додаткової оплати дозволяється взяти з собою один велосипед у розібраному й упакованому вигляді або дитячий візочок — у разі подорожі з дитиною.

Раніше ми писали, що влітку 2025 року окремі категорії українців зможуть істотно зекономити на поїздках потягами. Для пенсіонерів, студентів, дітей, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших пільговиків надаватимуть право на безплатний проїзд або великі знижки.

Також ми розповідали, що через відсутність авіарейсів поїзди стали основним видом транспорту між містами. Щодня залізницю обирають тисячі пасажирів, хоча багато хто не знає, що крім самої поїздки можна безплатно скористатися ще кількома послугами.

Укрзалізниця транспорт поїзди залізниця проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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