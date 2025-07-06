Ограничения Укрзализныци — сколько багажа пассажир может взять с собой в поезд

Работник Укрзализныци перевозит багаж пассажиров. Фото: УНИАН

Лето — это сезон отпусков, когда тысячи украинцев отправляются на отдых. Для многих железная дорога — это основной вид транспорта для путешествий на большие расстояния. Однако собирая чемоданы, следует учитывать ограничения по ручной клади в поездах Укрзализныци.

О том, сколько багажа можно взять с собой в поезд и за что придется доплачивать летом 2025 года, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Сколько багажа можно взять с собой в поезд

Пассажирам Укрзализныци стоит знать правила перевозки багажа — нарушение установленных норм может обернуться дополнительными расходами.

Согласно требованиям Укрзализныци, разрешено перевозить до 50 кг вещей. При этом 36 кг включены в стоимость проезда. Если вес багажа превышает этот предел, но не более 50 кг, пассажир обязан осуществить доплату согласно действующим тарифам — за разницу до 14 кг.

В случае, когда общий вес вещей превышает 50 кг, их размещение в пассажирском вагоне запрещено — такие ограничения введены для обеспечения безопасности и предотвращения перегрузки поезда.

Стоит также обратить внимание на габариты вещей. Сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 200 см. Это также следует учитывать при упаковке багажа перед поездкой.

За какой багаж доплачивать не придется

К ручной клади причисляются личные вещи, которые не создают трудностей в перевозке и легко размещаются в специальных зонах вагона. Это могут быть, например, дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки или пакеты.

Кроме того, разрешено без дополнительной оплаты провозить некоторые предметы, которые не учитываются в общий вес:

женская сумка;

рыболовное снаряжение;

фотокамера или видеотехника;

портфель или небольшая сумочка;

спортивный инвентарь (лыжи, сноуборд и т.д.);

другие компактные вещи, которые не занимают много места в вагоне.

Также без дополнительной оплаты разрешается взять с собой один велосипед в разобранном и упакованном виде или детскую коляску — в случае путешествия с ребенком.

Ранее мы писали, что летом 2025 года отдельные категории украинцев смогут существенно сэкономить на поездках поездами. Для пенсионеров, студентов, детей, лиц с инвалидностью, участников боевых действий и других льготников будут предоставлять право на бесплатный проезд или большие скидки.

Также мы рассказывали, что из-за отсутствия авиарейсов поезда стали основным видом транспорта между городами. Ежедневно железную дорогу выбирают тысячи пассажиров, хотя многие не знают, что кроме самой поездки можно бесплатно воспользоваться еще несколькими услугами.