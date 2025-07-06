Ограничения Укрзализныци — сколько багажа пассажир может взять с собой в поезд

Багаж в поезде — сколько килограмм можно взять с собой без доплат
Лето — это сезон отпусков, когда тысячи украинцев отправляются на отдых. Для многих железная дорога — это основной вид транспорта для путешествий на большие расстояния. Однако собирая чемоданы, следует учитывать ограничения по ручной клади в поездах Укрзализныци.
О том, сколько багажа можно взять с собой в поезд и за что придется доплачивать летом 2025 года, отмечается на сайте Укрзализныци.
Сколько багажа можно взять с собой в поезд
Пассажирам Укрзализныци стоит знать правила перевозки багажа — нарушение установленных норм может обернуться дополнительными расходами.
Согласно требованиям Укрзализныци, разрешено перевозить до 50 кг вещей. При этом 36 кг включены в стоимость проезда. Если вес багажа превышает этот предел, но не более 50 кг, пассажир обязан осуществить доплату согласно действующим тарифам — за разницу до 14 кг.
В случае, когда общий вес вещей превышает 50 кг, их размещение в пассажирском вагоне запрещено — такие ограничения введены для обеспечения безопасности и предотвращения перегрузки поезда.
Стоит также обратить внимание на габариты вещей. Сумма длины, ширины и высоты не должна превышать 200 см. Это также следует учитывать при упаковке багажа перед поездкой.
За какой багаж доплачивать не придется
К ручной клади причисляются личные вещи, которые не создают трудностей в перевозке и легко размещаются в специальных зонах вагона. Это могут быть, например, дорожные сумки, чемоданы, рюкзаки или пакеты.
Кроме того, разрешено без дополнительной оплаты провозить некоторые предметы, которые не учитываются в общий вес:
- женская сумка;
- рыболовное снаряжение;
- фотокамера или видеотехника;
- портфель или небольшая сумочка;
- спортивный инвентарь (лыжи, сноуборд и т.д.);
- другие компактные вещи, которые не занимают много места в вагоне.
Также без дополнительной оплаты разрешается взять с собой один велосипед в разобранном и упакованном виде или детскую коляску — в случае путешествия с ребенком.
Ранее мы писали, что летом 2025 года отдельные категории украинцев смогут существенно сэкономить на поездках поездами. Для пенсионеров, студентов, детей, лиц с инвалидностью, участников боевых действий и других льготников будут предоставлять право на бесплатный проезд или большие скидки.
Также мы рассказывали, что из-за отсутствия авиарейсов поезда стали основным видом транспорта между городами. Ежедневно железную дорогу выбирают тысячи пассажиров, хотя многие не знают, что кроме самой поездки можно бесплатно воспользоваться еще несколькими услугами.
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