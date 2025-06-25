Входять у вартість квитка — за які послуги провідникам УЗ заборонено брати гроші

Провідник перевіряє квиток пасажира. Фото: УНІАН

Після припинення авіасполучення в Україні поїзди стали головним способом пересування між містами. Щодня тисячі людей обирають залізницю, але не всі знають, що крім самої поїздки пасажири мають право на кілька корисних безплатних послуг.

На офіційному ресурсі "Укрзалізниці" оприлюднено перелік послуг, за які платити не потрібно.

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Які послуги Укрзалізниця надає пасажирам безплатно

Залізничний квиток гарантує не лише поїздку від пункту А до пункту Б, а й доступ до деяких сервісів без жодних доплат. Наприклад, мандрівники мають право безоплатно відвідувати туалети на вокзалах і зупинках, через які пролягає маршрут поїзда.

Платні санвузли чи комфортні зали очікування можуть бути лише там, де також є безплатні альтернативи. Крім цього, пасажири можуть:

Звернутися до провідника за питною водою або окропом. Отримати базові медикаменти з аптечки, яка повинна бути у кожного провідника. Користуватися мікрохвильовкою та холодильником, які знаходяться в службовому купе провідника. Попросити ремені безпеки — їх видають не лише дітям, а й дорослим, яким некомфортно на верхній полиці або тим, хто має страх висоти.

Якими безплатними опціями мало хто користується

Деякі пасажири переживають, що випадково можуть проґавити свою станцію, що нібито призведе до додаткових витрат. Однак у таких випадках передбачена процедура безоплатного повернення до місця призначення. Для цього необхідно:

звернутися до начальника поїзда та пред’явити квиток;

отримати акт, що дозволить пасажиру безплатно доїхати до потрібної зупинки.

Також слід знати, що пасажир не зобов’язаний самостійно складати постіль після користування нею. Згідно з чинним регламентом, цей обов’язок покладено на провідника, який повинен видати білизну та забрати її за пів години до прибуття поїзда.

Ще один маловідомий факт — вартість залізничного квитка включає страхування пасажира. Якщо під час поїздки трапився нещасний випадок, потрібно оформити відповідний акт, зберегти квиток і зв’язатися зі страховою компанією для отримання компенсації.

Раніше ми писали, що в Україні чимало громадян мають право користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Проте з 1 липня одна з соціальних груп населення знову буде змушена оплачувати проїзд самостійно.

Також ми розповідали, що у літній період 2025 року окремі категорії українців зможуть істотно зекономити на поїздках залізницею. Для пенсіонерів, школярів, студентів, осіб з інвалідністю, ветеранів бойових дій та інших пільгових груп передбачені безплатні квитки або суттєві знижки на проїзд.