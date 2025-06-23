Безплатний проїзд в транспорті — для кого скасують пільгу з 1 липня

Люди сідають в транспорт. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні право на пільговий проїзд в громадському транспорті є у багатьох громадян. Однак з 1 липня одній категорії населення знову доведеться купувати квитки.

Про те, для кого скасують пільговий проїзд в транспорті у липні, повідомили на Офіційному порталі Києва.

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Хто не зможе безплатно користуватись транспортом з 1 липня

У період літніх канікул, з 1 липня по 31 серпня, учні київських шкіл користуватимуться громадським транспортом на загальних умовах – без пільг. Безплатний проїзд для школярів традиційно діє лише протягом навчального періоду: з 1 вересня до 1 липня.

Улітку школярі мають змогу придбати проїзні квитки зі знижкою 75% на всі види міського пасажирського транспорту. Придбати такі проїзні можна через застосунок "Київ Цифровий" або за допомогою терміналів самообслуговування.

Також поповнити учнівський квиток можна в касах метрополітену на станціях "Видубичі 1", "Почайна 1" і "Вокзальна", а також на сайті КП "ГІОЦ" чи через мобільний додаток EasyPay.

Скільки коштує проїзний для школярів

Вартість пільгових проїзних для учнів денної форми навчання встановлена відповідно до розпорядження КМДА № 399 від 5 березня 2020 року:

325 грн — безлімітний проїзний на місяць;

162,50 грн — безлімітний на другу половину місяця;

72,50 грн — проїзний на 46 поїздок на місяць;

97,50 грн — проїзний на 62 поїздки на місяць;

143,75 грн — проїзний на 92 поїздки на місяць;

192,50 грн — проїзний на 124 поїздки на місяць.

Однак, якщо учень купує одноразові поїздки на учнівський квиток, то 75% знижка в такому випадку не діє. Крім того, у літній період (з 1 липня по 31 серпня) право на безоплатний проїзд також тимчасово скасовується для курсантів військових вишів, які мають пільги протягом навчального року.

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