Послуги таксі в Україні — яких правил повинні дотримуватися пасажири та водії

Пасажир таксі з квітами. Фото: УНІАН

Переважна більшість українців принаймні раз у житті користувалася послугами таксі. Коли пропустив маршрутку, йде дощ або сніг, немає часу на громадський транспорт тощо, на підмогу приходять Uber, Uklon, Bolt та інші популярні служби. Нашим громадянам не завадить дізнатися про правила перевезення пасажирів, аби мінімізувати ризики виникнення проблем.

Про це розповіла Держпродспоживслужба у Telegram.

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Що мають знати пасажири таксі

Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту передбачено, що клієнт служби таксі при оформленні замовлення може отримати на власну вимогу таку інформацію:

назву і місцеперебування надавача послуги;

адресу та номер телефону, за якими приймаються скарги щодо неналежного рівня обслуговування;

основні характеристики — час подачі транспортного засобу, модель, номерний знак тощо;

вартість послуги та/або тариф на проїзд, включно зі сплатою за подачу автомобіля;

порядок розірвання договору.

Якщо у пасажира виникли претензії стосовно якості транспортних послуг, а суб’єкт господарювання відмовився задовольнити висунуті прохання, клієнт може звернутися по допомогу до територіального органу Держпродспоживслужби, Державної служби України з безпеки на транспорті або Національної поліції.

Що можна перевозити в таксі

Чимало питань викликає щодо перевезення багажу. За законом, у салон дозволяється брати речі, які вільно проходять через дверні отвори (без зняття обмежників), не псують і не забруднюють інтер’єр, не заважають водієві керувати машиною або користуватися дзеркалом заднього виду.

Нерідко в таксі перевозять домашніх улюбленців. Українці повинні послуговуватися Правилами транспортування тварин, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 16.11.2011 № 1402, а також правилами утримання, що встановлюються органами місцевого самоврядування. До загальних вимог входить:

наявність намордника і повідця;

використання переноски для кішок і гризунів, клітки — для птахів;

дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час перевезення;

перебування з твариною упродовж всієї поїздки (не залишати її наодинці чи під наглядом сторонніх людей);

організація транспортування так, аби тварина не пересувалася по салону самостійно.

"У багажному відділенні таксі дозволяється перевезення вантажу, загальна вага якого не перевищує передбачену технічною характеристикою транспортного засобу, за умови вільного закриття та/або відкриття кришки багажника", — зазначили в Держпродспоживслужбі.

Наостанок, водій таксі має право відмовити в послузі клієнту, який перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння, порушує громадський порядок, може забруднити салон автомобіля або перевозить заборонені речі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські пенсіонери мають пільги на проїзд у транспорті. Але це право не поширюється на таксі, міжміські потяги та електрички далекого прямування. Місцеві органи влади можуть ухвалити окреме рішення про пільговий проїзд у міських комерційних маршрутках.

Також ми писали, що влітку 2025 року Uber планує запустити гелікоптерні рейси з Сорренто на острів Капрі та круїзи вздовж узбережжя Амальфі. Вартість перельоту — 250 євро з людини, а човнові подорожі обкладаються окремим тарифом.