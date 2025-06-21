Услуги такси в Украине — каких правил должны придерживаться пассажиры и водители

Пассажир такси с цветами. Фото: УНИАН

Подавляющее большинство украинцев хотя бы раз в жизни пользовалось услугами такси. Когда пропустил маршрутку, идет дождь или снег, нет времени на общественный транспорт и т.д., на подмогу приходят Uber, Uklon, Bolt и другие популярные службы. Нашим гражданам не помешает узнать о правилах перевозки пассажиров, чтобы минимизировать риски возникновения проблем.

Об этом рассказала Госпродпотребслужба в Telegram.

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Что должны знать пассажиры такси

Правилами предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта предусмотрено, что клиент службы такси при оформлении заказа может получить по собственному требованию такую информацию:

название и местонахождение поставщика услуги;

адрес и номер телефона, по которым принимаются жалобы относительно ненадлежащего уровня обслуживания;

основные характеристики — время подачи транспортного средства, модель, номерной знак и т.д;

стоимость услуги и/или тариф на проезд, включая оплату за подачу автомобиля;

порядок расторжения договора.

Если у пассажира возникли претензии относительно качества транспортных услуг, а субъект хозяйствования отказался удовлетворить выдвинутые просьбы, клиент может обратиться за помощью в территориальный орган Госпродпотребслужбы, Государственной службы Украины по безопасности на транспорте или Национальной полиции.

Что можно перевозить в такси

Немало вопросов вызывает перевозка багажа. По закону, в салон разрешается брать вещи, которые свободно проходят через дверные проемы (без снятия ограничителей), не портят и не загрязняют интерьер, не мешают водителю управлять машиной или пользоваться зеркалом заднего вида.

Нередко в такси перевозят домашних любимцев. Украинцы должны пользоваться Правилами транспортировки животных, утвержденными постановлением Кабинета Министров от 16.11.2011 № 1402, а также правилами содержания, которые устанавливаются органами местного самоуправления. К общим требованиям входит:

наличие намордника и поводка;

использование переноски для кошек и грызунов, клетки — для птиц;

соблюдение санитарно-гигиенических требований при перевозке;

пребывание с животным на протяжении всей поездки (не оставлять его наедине или под присмотром посторонних людей);

организация транспортировки так, чтобы животное не передвигалось по салону самостоятельно.

"В багажном отделении такси разрешается перевозка груза, общий вес которого не превышает предусмотренную технической характеристикой транспортного средства, при условии свободного закрытия и/или открытия крышки багажника", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Напоследок, водитель такси имеет право отказать в услуге клиенту, который находится в состоянии алкогольного/наркотического опьянения, нарушает общественный порядок, может испачкать салон автомобиля или перевозит запрещенные вещи.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские пенсионеры имеют льготы на проезд в транспорте. Но это право не распространяется на такси, междугородние поезда и электрички дальнего следования. Местные органы власти могут принять отдельное решение о льготном проезде в городских коммерческих маршрутках.

Также мы писали, что летом 2025 года Uber планирует запустить вертолетные рейсы из Сорренто на остров Капри и круизы вдоль побережья Амальфи. Стоимость перелета — 250 евро с человека, а лодочные путешествия облагаются отдельным тарифом.