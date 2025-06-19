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Головна Економіка Проїзд в автобусі — що зміниться для пасажирів у 2025 році

Проїзд в автобусі — що зміниться для пасажирів у 2025 році

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Дата публікації: 19 червня 2025 13:06
Правила проїзду в автобусах — що зміниться для пасажирів та перевізників у 2025 році
Пасажирський автобус на вулиці. Фото: УНІАН
Ключові моменти Що хочуть змінити в автобусних перевезеннях Коли набудуть чинності зміни

В Україні ухвалили нові правила для автобусних перевізників. Відтепер усі нерегулярні рейси обов’язково потрібно реєструвати у спеціальній цифровій системі. Також електронний квиток офіційно визнається юридичним підтвердженням угоди між пасажиром і перевізником.

Про те, що зміниться для перевізників та пасажирів, пояснили в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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Що хочуть змінити в автобусних перевезеннях

У відомстві пояснюють, що нова постанова спрямована на боротьбу з тіньовими схемами в перевезеннях, систематизацію маршрутів та посилення захисту пасажирів.

Тепер усі нерегулярні рейси мають бути внесені до Єдиного комплексу інформаційних систем (ЄКІС). Це унеможливить використання нерегулярних поїздок як прикриття для регулярних маршрутів без ліцензій та податків.

Також вся інформація про перевезення автоматично зберігатиметься в базі даних. Це дозволить виявляти незаконне дублювання регулярних маршрутів. Окрім того:

  1. Електронний квиток стане офіційним документом: він підтверджуватиме факт укладення договору між пасажиром і перевізником. У разі аварії або страхового випадку пасажир матиме офіційний доказ поїздки.
  2. Інформація про страхування розміщуватимуть в салоні автобуса: усі перевізники повинні розміщувати в автобусах дані про наявність страхового покриття. Це підвищить прозорість і довіру з боку пасажирів.

Коли набудуть чинності зміни

Нові правила набудуть чинності через 3 місяці після офіційного оприлюднення постанови. Заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач пояснив, що нововведення мають на меті припинити нелегальні перевезення без ліцензій і податків. 

За його словами, цифрова система допоможе зробити ринок перевезень більш прозорим і забезпечити рівні умови для всіх учасників.

Раніше ми писали, що метрополітен залишається найшвидшим засобом пересування по місту, однак для користування підземкою необхідно суворо дотримуватися встановлених правил. У певних ситуаціях пасажиру можуть відмовити в проїзді.

Також ми розповідали, що влітку 2025 року окремі категорії українських громадян отримають можливість суттєво зекономити на поїздках залізничним транспортом. Для дітей, пенсіонерів, студентів, осіб з інвалідністю, учасників бойових дій та інших пільгових груп передбачено безплатний проїзд або значні знижки.

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Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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