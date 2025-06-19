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Главная Экономика Проезд в автобусе — что изменится для пассажиров в 2025 году

Проезд в автобусе — что изменится для пассажиров в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 13:06
Правила проезда в автобусах — что изменится для пассажиров и перевозчиков в 2025 году
Пассажирский автобус на улице. Фото: УНИАН
Ключові моменти Что хотят изменить в автобусных перевозках Когда вступят в силу изменения

В Украине приняли новые правила для автобусных перевозчиков. Отныне все нерегулярные рейсы обязательно нужно регистрировать в специальной цифровой системе. Также электронный билет официально признается юридическим подтверждением соглашения между пассажиром и перевозчиком.

О том, что изменится для перевозчиков и пассажиров, объяснили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Что хотят изменить в автобусных перевозках

В ведомстве объясняют, что новое постановление направлено на борьбу с теневыми схемами в перевозках, систематизацию маршрутов и усиление защиты пассажиров.

Теперь все нерегулярные рейсы должны быть внесены в Единый комплекс информационных систем (ЕКИС). Это сделает невозможным использование нерегулярных поездок как прикрытие для регулярных маршрутов без лицензий и налогов.

Также вся информация о перевозках автоматически будет храниться в базе данных. Это позволит выявлять незаконное дублирование регулярных маршрутов. Кроме того:

  1. Электронный билет станет официальным документом: он будет подтверждать факт заключения договора между пассажиром и перевозчиком. В случае аварии или страхового случая пассажир будет иметь официальное доказательство поездки.
  2. Информация о страховании будет размещаться в салоне автобуса: все перевозчики должны размещать в автобусах данные о наличии страхового покрытия. Это повысит прозрачность и доверие со стороны пассажиров.

Когда вступят в силу изменения

Новые правила вступят в силу через 3 месяца после официального обнародования постановления. Заместитель министра развития общин Сергей Деркач пояснил, что нововведения имеют целью прекратить нелегальные перевозки без лицензий и налогов.

По его словам, цифровая система поможет сделать рынок перевозок более прозрачным и обеспечить равные условия для всех участников.

Ранее мы писали, что метрополитен остается самым быстрым средством передвижения по городу, однако для пользования подземкой необходимо строго придерживаться установленных правил. В определенных ситуациях пассажиру могут отказать в проезде.

Также мы рассказывали, что летом 2025 года отдельные категории украинских граждан получат возможность существенно сэкономить на поездках железнодорожным транспортом. Для детей, пенсионеров, студентов, лиц с инвалидностью, участников боевых действий и других льготных групп предусмотрен бесплатный проезд или значительные скидки.

транспорт автобусы пасажири проезд перевозчики
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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