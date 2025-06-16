Сезон відпусток 2025 — хто може заощадити на квитках Укрзалізниці влітку

Пільги в поїздах Укрзалізниці — хто має знижки влітку
Влітку 2025 року деякі категорії громадян України зможуть значно зменшити витрати на подорожі залізницею. Для дітей, пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та інших пільговиків передбачено безплатний проїзд або суттєві знижки.
Про те, хто зможе влітку подорожувати Укрзалізницею зі знижкою, зазначається на сайті Укрзалізниці.
Яким пасажирам Укрзалізниця надаватиме знижки цього літа
Пільги для дітей залежать від їх віку та соціального статусу. Перевізником встановлені такі правила:
- Діти до 6 років можуть подорожувати безоплатно, за умови, що не займають окреме місце. Необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини та паспорт дорослого, який її супроводжує.
- Діти у віці від 6 до 14 років мають право на 25% знижку на проїзд територією України, але лише в супроводі дорослого. Вік підтверджується відповідними документами.
Чи можуть студенти заощадити на квитках Укрзалізниці влітку
Українці, які навчаються на денній формі у закладах фахової передвищої, вищої та професійно-технічної освіти, можуть користуватись наступними перевагами:
- 50% економії на проїзд у приміських електропоїздах;
- 50% знижки у 2-му та 3-му класі регіональних потягів;
- 50% знижки на квитки в плацкартні вагони поїздів далекого сполучення.
Щоб скористатись пільгами, необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. За даними Укрзалізниці, квитки з пільгою можна придбати онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок компанії.
Хто ще може заощадити в залізничному транспорті цього літа
Деякі пільгові категорії громадян в Україні можуть безплатно користуватись лише приміськими електричками та поїздами. До таких категорій належать:
- пенсіонери;
- діти-сироти;
- діти з багатодітних сімей;
- діти позбавлені батьківського піклування.
Крім того, ветерани силових структур, таких як ЗСУ, МВС чи податкова служба, мають право безплатно користуватись тільки приміськими поїздами. В курортний сезон до цієї категорії додаються також люди з інвалідністю та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2-га категорія), адже сезонні знижки на далекі маршрути для них діють лише з 1 жовтня по 15 травня, а влітку скасовуються.
Окремо слід виділити учасників бойових дій (УБД). Вони можуть безплатно їздити приміськими електричками, а також мають право на безплатний квиток раз на два роки в поїзди далекого сполучення туди й назад (або з 50% знижкою раз на рік).
Раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці встановлені певні правила для пасажирів. За недотримання встановлених вимог передбачено штрафи або навіть примусове висадження з вагона.
Також ми розповідали, що ті, хто користуються послугами залізниці, повинні дотримуватись правил перевезення багажу. У разі перевищення допустимих розмірів чи ваги речей пасажиру можуть нарахувати додаткову оплату, а іноді й зовсім відмовити у перевезенні.
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