Сезон відпусток 2025 — хто може заощадити на квитках Укрзалізниці влітку

Провідниця перевіряє квитки пасажирів. Фото: УНІАН

Влітку 2025 року деякі категорії громадян України зможуть значно зменшити витрати на подорожі залізницею. Для дітей, пенсіонерів, студентів, людей з інвалідністю, учасників бойових дій та інших пільговиків передбачено безплатний проїзд або суттєві знижки.

Про те, хто зможе влітку подорожувати Укрзалізницею зі знижкою, зазначається на сайті Укрзалізниці.

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Яким пасажирам Укрзалізниця надаватиме знижки цього літа

Пільги для дітей залежать від їх віку та соціального статусу. Перевізником встановлені такі правила:

Діти до 6 років можуть подорожувати безоплатно, за умови, що не займають окреме місце. Необхідно пред’явити свідоцтво про народження дитини та паспорт дорослого, який її супроводжує. Діти у віці від 6 до 14 років мають право на 25% знижку на проїзд територією України, але лише в супроводі дорослого. Вік підтверджується відповідними документами.

Чи можуть студенти заощадити на квитках Укрзалізниці влітку

Українці, які навчаються на денній формі у закладах фахової передвищої, вищої та професійно-технічної освіти, можуть користуватись наступними перевагами:

50% економії на проїзд у приміських електропоїздах;

50% знижки у 2-му та 3-му класі регіональних потягів;

50% знижки на квитки в плацкартні вагони поїздів далекого сполучення.

Щоб скористатись пільгами, необхідно пред’явити дійсний студентський квиток. За даними Укрзалізниці, квитки з пільгою можна придбати онлайн через офіційний сайт чи мобільний застосунок компанії.

Хто ще може заощадити в залізничному транспорті цього літа

Деякі пільгові категорії громадян в Україні можуть безплатно користуватись лише приміськими електричками та поїздами. До таких категорій належать:

пенсіонери;

діти-сироти;

діти з багатодітних сімей;

діти позбавлені батьківського піклування.

Крім того, ветерани силових структур, таких як ЗСУ, МВС чи податкова служба, мають право безплатно користуватись тільки приміськими поїздами. В курортний сезон до цієї категорії додаються також люди з інвалідністю та постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (2-га категорія), адже сезонні знижки на далекі маршрути для них діють лише з 1 жовтня по 15 травня, а влітку скасовуються.

Окремо слід виділити учасників бойових дій (УБД). Вони можуть безплатно їздити приміськими електричками, а також мають право на безплатний квиток раз на два роки в поїзди далекого сполучення туди й назад (або з 50% знижкою раз на рік).

Раніше ми писали, що у поїздах Укрзалізниці встановлені певні правила для пасажирів. За недотримання встановлених вимог передбачено штрафи або навіть примусове висадження з вагона.

Також ми розповідали, що ті, хто користуються послугами залізниці, повинні дотримуватись правил перевезення багажу. У разі перевищення допустимих розмірів чи ваги речей пасажиру можуть нарахувати додаткову оплату, а іноді й зовсім відмовити у перевезенні.