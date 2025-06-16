Сезон отпусков 2025 — кто может сэкономить на билетах Укрзализныци летом

Проводница проверяет билеты пассажиров. Фото: УНИАН

Летом 2025 года некоторые категории граждан Украины смогут значительно уменьшить расходы на путешествия железной дороге. Для детей, пенсионеров, студентов, людей с инвалидностью, участников боевых действий и других льготников предусмотрен бесплатный проезд или существенные скидки.

О том, кто сможет летом путешествовать Укрзализныцей со скидкой, отмечается на сайте Укрзализныци.

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Льготы для детей зависят от их возраста и социального статуса. Перевозчиком установлены следующие правила:

Дети до 6 лет могут путешествовать бесплатно, при условии, что не занимают отдельное место. Необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка и паспорт взрослого, который его сопровождает. Дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидку на проезд по территории Украины, но только в сопровождении взрослого. Возраст подтверждается соответствующими документами.

Могут ли студенты сэкономить на билетах Укрзализныци летом

Украинцы, которые учатся на дневной форме в учреждениях профессионального предвысшего, высшего и профессионально-технического образования, могут пользоваться следующими преимуществами:

50% экономии на проезд в пригородных электропоездах;

50% скидки во 2-м и 3-м классе региональных поездов;

50% скидки на билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования.

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо предъявить действительный студенческий билет. По данным Укрзализныци, билеты со льготой можно приобрести онлайн через официальный сайт или мобильное приложение компании.

Кто еще может сэкономить в железнодорожном транспорте этим летом

Некоторые льготные категории граждан в Украине могут бесплатно пользоваться только пригородными электричками и поездами. К таким категориям относятся:

пенсионеры;

дети-сироты;

дети из многодетных семей;

дети лишенные родительской опеки.

Кроме того, ветераны силовых структур, таких как ВСУ, МВД или налоговая служба, имеют право бесплатно пользоваться только пригородными поездами. В курортный сезон к этой категории добавляются также люди инвалидностью и пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС (2-я категория), ведь сезонные скидки на дальние маршруты для них действуют только с 1 октября по 15 мая, а летом отменяются.

Отдельно следует выделить участников боевых действий (УБД). Они могут бесплатно ездить пригородными электричками, а также имеют право на бесплатный билет раз в два года в поезда дальнего следования туда и обратно (или с 50% скидкой раз в год).

Ранее мы писали, что в поездах Укрзализныци установлены определенные правила для пассажиров. За несоблюдение установленных требований предусмотрены штрафы или даже принудительная высадка из вагона.

Также мы рассказывали, что те, кто пользуется услугами железной дороги, должны соблюдать правила перевозки багажа. В случае превышения допустимых размеров или веса вещей пассажиру могут начислить дополнительную оплату, а иногда и вовсе отказать в перевозке.