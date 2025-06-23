Бесплатный проезд в транспорте — для кого отменят льготу с 1 июля

Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля
В Украине право на льготный проезд в общественном транспорте есть у многих граждан. Однако с 1 июля, одной категории населения снова придется покупать билеты.
О том, для кого отменят льготный проезд в транспорте в июле, сообщили на Официальном портале Киева.
Кто не сможет бесплатно пользоваться транспортом с 1 июля
В период летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики киевских школ будут пользоваться общественным транспортом на общих условиях — без льгот. Бесплатный проезд для школьников традиционно действует только в течение учебного периода: с 1 сентября по 1 июля.
Летом школьники могут приобрести проездные билеты со скидкой 75% на все виды городского пассажирского транспорта. Приобрести такие проездные можно через приложение "Киев Цифровой" или с помощью терминалов самообслуживания.
Также пополнить ученический билет можно в кассах метрополитена на станциях "Выдубичи 1", "Почайна 1" и "Вокзальная", а также на сайте КП "ГИВЦ" или через мобильное приложение EasyPay.
Сколько стоит проездной для школьников
Стоимость льготных проездных для учащихся дневной формы обучения установлена в соответствии с распоряжением КГГА № 399 от 5 марта 2020 года:
- 325 грн — безлимитный проездной на месяц;
- 162,50 грн — безлимитный на вторую половину месяца;
- 72,50 грн — проездной на 46 поездок в месяц;
- 97,50 грн — проездной на 62 поездки в месяц;
- 143,75 грн — проездной на 92 поездки в месяц;
- 192,50 грн — проездной на 124 поездки в месяц.
Однако, если ученик покупает одноразовые поездки на ученический билет, то 75% скидка в таком случае не действует. Кроме того, в летний период (с 1 июля по 31 августа) право на бесплатный проезд также временно отменяется для курсантов военных вузов, которые имеют льготы в течение учебного года.
Ранее мы писали, что автобус остается популярным способом выезда из Украины в соседние страны. В отдельных случаях пассажирам могут отказать в посадке — такие ситуации происходят редко, но они обоснованы законом и здравым смыслом.
Также мы рассказывали, что украинцы часто пользуются такси, особенно когда нет времени ждать маршрутку или портится погода. Чтобы избежать недоразумений во время поездки с Uber, Bolt, Uklon или другими сервисами, стоит знать основные правила перевозок.
Читайте Новини.LIVE!