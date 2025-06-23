Бесплатный проезд в транспорте — для кого отменят льготу с 1 июля

Люди садятся в транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине право на льготный проезд в общественном транспорте есть у многих граждан. Однако с 1 июля, одной категории населения снова придется покупать билеты.

О том, для кого отменят льготный проезд в транспорте в июле, сообщили на Официальном портале Киева.

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В период летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики киевских школ будут пользоваться общественным транспортом на общих условиях — без льгот. Бесплатный проезд для школьников традиционно действует только в течение учебного периода: с 1 сентября по 1 июля.

Летом школьники могут приобрести проездные билеты со скидкой 75% на все виды городского пассажирского транспорта. Приобрести такие проездные можно через приложение "Киев Цифровой" или с помощью терминалов самообслуживания.

Также пополнить ученический билет можно в кассах метрополитена на станциях "Выдубичи 1", "Почайна 1" и "Вокзальная", а также на сайте КП "ГИВЦ" или через мобильное приложение EasyPay.

Сколько стоит проездной для школьников

Стоимость льготных проездных для учащихся дневной формы обучения установлена в соответствии с распоряжением КГГА № 399 от 5 марта 2020 года:

325 грн — безлимитный проездной на месяц;

162,50 грн — безлимитный на вторую половину месяца;

72,50 грн — проездной на 46 поездок в месяц;

97,50 грн — проездной на 62 поездки в месяц;

143,75 грн — проездной на 92 поездки в месяц;

192,50 грн — проездной на 124 поездки в месяц.

Однако, если ученик покупает одноразовые поездки на ученический билет, то 75% скидка в таком случае не действует. Кроме того, в летний период (с 1 июля по 31 августа) право на бесплатный проезд также временно отменяется для курсантов военных вузов, которые имеют льготы в течение учебного года.

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