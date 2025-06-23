Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

Проезд в транспорте станет платным — кто потеряет льготы с 1 июля

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 18:15
Бесплатный проезд в транспорте — для кого отменят льготу с 1 июля
Люди садятся в транспорт. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Кто не сможет бесплатно пользоваться транспортом с 1 июля Сколько стоит проездной для школьников

В Украине право на льготный проезд в общественном транспорте есть у многих граждан. Однако с 1 июля, одной категории населения снова придется покупать билеты.

О том, для кого отменят льготный проезд в транспорте в июле, сообщили на Официальном портале Киева.

Реклама
Читайте также:

Кто не сможет бесплатно пользоваться транспортом с 1 июля

В период летних каникул, с 1 июля по 31 августа, ученики киевских школ будут пользоваться общественным транспортом на общих условиях — без льгот. Бесплатный проезд для школьников традиционно действует только в течение учебного периода: с 1 сентября по 1 июля.

Летом школьники могут приобрести проездные билеты со скидкой 75% на все виды городского пассажирского транспорта. Приобрести такие проездные можно через приложение "Киев Цифровой" или с помощью терминалов самообслуживания.

Также пополнить ученический билет можно в кассах метрополитена на станциях "Выдубичи 1", "Почайна 1" и "Вокзальная", а также на сайте КП "ГИВЦ" или через мобильное приложение EasyPay.

Сколько стоит проездной для школьников

Стоимость льготных проездных для учащихся дневной формы обучения установлена в соответствии с распоряжением КГГА № 399 от 5 марта 2020 года:

  • 325 грн — безлимитный проездной на месяц;
  • 162,50 грн — безлимитный на вторую половину месяца;
  • 72,50 грн — проездной на 46 поездок в месяц;
  • 97,50 грн — проездной на 62 поездки в месяц;
  • 143,75 грн — проездной на 92 поездки в месяц;
  • 192,50 грн — проездной на 124 поездки в месяц.

Однако, если ученик покупает одноразовые поездки на ученический билет, то 75% скидка в таком случае не действует. Кроме того, в летний период (с 1 июля по 31 августа) право на бесплатный проезд также временно отменяется для курсантов военных вузов, которые имеют льготы в течение учебного года.

Ранее мы писали, что автобус остается популярным способом выезда из Украины в соседние страны. В отдельных случаях пассажирам могут отказать в посадке — такие ситуации происходят редко, но они обоснованы законом и здравым смыслом.

Также мы рассказывали, что украинцы часто пользуются такси, особенно когда нет времени ждать маршрутку или портится погода. Чтобы избежать недоразумений во время поездки с Uber, Bolt, Uklon или другими сервисами, стоит знать основные правила перевозок.

дети транспорт школьники льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации