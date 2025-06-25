Входят в стоимость билета — за какие услуги проводникам УЗ запрещено брать деньги

Проводник проверяет билет пассажира. Фото: УНИАН

После прекращения авиасообщения в Украине поезда стали главным способом передвижения между городами. Ежедневно тысячи людей выбирают железную дорогу, но не все знают, что, кроме самой поездки, пассажиры имеют право на несколько полезных бесплатных услуг.

На официальном ресурсе Укрзализныци обнародован перечень услуг, за которые платить не нужно.

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Железнодорожный билет гарантирует не только поездку от пункта А до пункта Б, но и доступ к некоторым сервисам без доплат. Например, путешественники имеют право бесплатно посещать туалеты на вокзалах и остановках, через которые пролегает маршрут поезда.

Платные санузлы или комфортные залы ожидания могут быть только там, где также есть бесплатные альтернативы. Кроме этого, пассажиры могут:

Обратиться к проводнику за питьевой водой или кипятком. Получить базовые медикаменты из аптечки, которая должна быть у каждого проводника. Пользоваться микроволновкой и холодильником, которые находятся в служебном купе проводника. Попросить ремни безопасности — их выдают не только детям, но и взрослым, которым некомфортно на верхней полке или тем, кто имеет страх высоты.

Какими бесплатными опциями мало кто пользуется

Некоторые пассажиры переживают, что случайно могут пропустить свою станцию, что якобы приведет к дополнительным расходам. Однако в таких случаях предусмотрена процедура бесплатного возвращения к месту назначения. Для этого необходимо:

обратиться к начальнику поезда и предъявить билет;

получить акт, что позволит пассажиру бесплатно доехать до нужной остановки.

Также следует знать, что пассажир не обязан самостоятельно складывать постель после пользования ею. Согласно действующему регламенту, эта обязанность возложена на проводника, который должен выдать белье и забрать его за полчаса до прибытия поезда.

Еще один малоизвестный факт — стоимость железнодорожного билета включает страхование пассажира. Если во время поездки случился несчастный случай, нужно оформить соответствующий акт, сохранить билет и связаться со страховой компанией для получения компенсации.

Ранее мы писали, что в Украине многие граждане имеют право пользоваться общественным транспортом на льготных условиях. Однако с 1 июля одна из социальных групп населения снова будет вынуждена оплачивать проезд самостоятельно.

Также мы рассказывали, что в летний период 2025 года отдельные категории украинцев смогут существенно сэкономить на поездках по железной дороге. Для пенсионеров, школьников, студентов, лиц с инвалидностью, ветеранов боевых действий и других льготных групп предусмотрены бесплатные билеты или существенные скидки на проезд.