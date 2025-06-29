Пільги для власників авто — з кого не беруть гроші на платних паркінгах у 2025

Дівчина іде по парковці. Фото: УНІАН

У більшості великих міст України вже давно працюють платні паркінги. Проте не всі водії знають, що деякі громадяни можуть паркуватися на них безплатно на законних підставах.

Про те, хто має право безплатно паркувати авто на стоянках та як скористатись пільгою у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на безплатне паркування

Згідно з інформацією на платформі "Дія", у 2025 році безоплатно користуватись паркувальними місцями мають право:

особи з інвалідністю та водії, які їх перевозять;

підприємства та організації, що займаються соціальним захистом населення і перевозять людей з інвалідністю (за умови, що авто належить їм).

Щоб скористатися цією пільгою, потрібно мати направлення, видане місцевою владою.

Хто може безплатно паркуватись у столиці

У столиці перелік громадян, які можуть не платити за паркування, ширший. У Києві безплатно паркуватися мають право:

ветерани війни;

учасники бойових дій;

рідні загиблих ветеранів;

постраждалі під час Революції Гідності;

сім’ї загиблих Захисників та Захисниць України.

Щоб скористатися пільгою в Києві, потрібно підтвердити свій статус у застосунку "Київ Цифровий", а далі:

Зайти в меню пункт "Погодинне паркування". Вибрати своє авто або ввести його номер. Знайти потрібну парковку. Натиснути "Почати паркування".

Це дозволить користуватись паркінгом без оплати згідно з вашим статусом.

Раніше ми писали, що пільговий проїзд у транспорті доступний для багатьох українців, але з 1 липня одна з категорій населення знову змушена буде платити за квитки.

Також ми розповідали, що автомобіль зручний для щоденних поїздок, але знайти паркомісце біля багатоповерхівок — непросто. Часто авто лишають у дворі. При цьому важливо знати, де це робити заборонено.