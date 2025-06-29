Льготы для владельцев авто — с кого не берут деньги на паркингах в 2025

Девушка идет по парковке. Фото: УНИАН

В большинстве крупных городов Украины уже давно работают платные паркинги. Однако не все водители знают, что некоторые граждане могут парковаться на них бесплатно на законных основаниях.

О том, кто имеет право бесплатно парковать авто на стоянках и как воспользоваться льготой в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто имеет право на бесплатную парковку

Согласно информации на платформе "Дія", в 2025 году бесплатно пользоваться парковочными местами имеют право:

лица с инвалидностью и водители, которые их перевозят;

предприятия и организации, занимающиеся социальной защитой населения и перевозящие людей с инвалидностью (при условии, что авто принадлежит им).

Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно иметь направление, выданное местными властями.

Кто может бесплатно парковаться в столице

В столице перечень граждан, которые могут не платить за парковку, шире. В Киеве бесплатно парковаться имеют право:

ветераны войны;

участники боевых действий;

родные погибших ветеранов;

пострадавшие во время Революции Достоинства;

семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.

Чтобы воспользоваться льготой в Киеве, нужно подтвердить свой статус в приложении "Киев Цифровой", а дальше:

Найти в меню пункт "Почасовая парковка". Выбрать свое авто или ввести его номер. Найти нужную парковку. Нажать "Начать парковку".

Это позволит пользоваться паркингом без оплаты согласно вашему статусу.

Ранее мы писали, что льготный проезд в транспорте доступен для многих украинцев, но с 1 июля одна из категорий населения снова вынуждена будет платить за билеты.

Также мы рассказывали, что автомобиль удобен для ежедневных поездок, но найти паркоместо возле многоэтажек — непросто. Часто авто оставляют во дворе. При этом важно знать, где это делать запрещено.