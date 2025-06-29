Льготы для владельцев авто — с кого не берут деньги на паркингах в 2025

Бесплатная парковка — кто может воспользоваться льготой в 2025
В большинстве крупных городов Украины уже давно работают платные паркинги. Однако не все водители знают, что некоторые граждане могут парковаться на них бесплатно на законных основаниях.
О том, кто имеет право бесплатно парковать авто на стоянках и как воспользоваться льготой в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Кто имеет право на бесплатную парковку
Согласно информации на платформе "Дія", в 2025 году бесплатно пользоваться парковочными местами имеют право:
- лица с инвалидностью и водители, которые их перевозят;
- предприятия и организации, занимающиеся социальной защитой населения и перевозящие людей с инвалидностью (при условии, что авто принадлежит им).
Чтобы воспользоваться этой льготой, нужно иметь направление, выданное местными властями.
Кто может бесплатно парковаться в столице
В столице перечень граждан, которые могут не платить за парковку, шире. В Киеве бесплатно парковаться имеют право:
- ветераны войны;
- участники боевых действий;
- родные погибших ветеранов;
- пострадавшие во время Революции Достоинства;
- семьи погибших Защитников и Защитниц Украины.
Чтобы воспользоваться льготой в Киеве, нужно подтвердить свой статус в приложении "Киев Цифровой", а дальше:
- Найти в меню пункт "Почасовая парковка".
- Выбрать свое авто или ввести его номер.
- Найти нужную парковку.
- Нажать "Начать парковку".
Это позволит пользоваться паркингом без оплаты согласно вашему статусу.
Ранее мы писали, что льготный проезд в транспорте доступен для многих украинцев, но с 1 июля одна из категорий населения снова вынуждена будет платить за билеты.
Также мы рассказывали, что автомобиль удобен для ежедневных поездок, но найти паркоместо возле многоэтажек — непросто. Часто авто оставляют во дворе. При этом важно знать, где это делать запрещено.
Читайте Новини.LIVE!