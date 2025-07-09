Багаж в транспорте — когда могут потребовать доплату или откажут в проезде

Люди заходят в трамвай. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В городском транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях — установлены четкие правила для пассажиров. Они касаются не только оплаты проезда и поведения в салоне, но и условий перевозки личных вещей. Эти нормы введены для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность всех пассажиров.

О том, почему украинцев могут не пустить в транспорт и за что могут требовать доплату в 2025 году, отмечается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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За какие вещи нужно доплачивать в транспорте

В городском транспорте действуют четкие ограничения по перевозке багажа. Если ваша поклажа весит более 40 кг, имеет габариты больше 100×50×30 см или длину, превышающую 190 см, водитель или контролер могут запретить проезд или попросить выйти из транспорта на ближайшей остановке.

При этом окончательное решение принимает контролер после того, как лично проверит размеры вещей рулеткой или взвесит их на специальных весах. Кроме того:

Если вес вещей составляет от 30 до 40 кг — необходимо приобрести дополнительный билет и закомпостировать его. Если вещи весят до 30 кг — они считаются ручной кладью, а потому перевозка их является бесплатной.

Что еще разрешено брать с собой без доплаты

Пассажир может иметь при себе в салоне:

санки;

велосипед;

детскую коляску;

ручной садовый инвентарь;

клетку с небольшим животным.

Домашних питомцев, таких как кошки или собаки, также можно брать с собой. Но собаку обязательно нужно держать на коротком поводке и в наморднике. Кроме того, контролер имеет право требовать показать документы от ветеринара. В случае их отсутствия пассажира могут попросить выйти.

Ранее мы писали, что во многих украинских городах уже длительное время функционируют платные зоны для парковки. Однако отдельные категории граждан имеют право оставлять свои авто там бесплатно согласно действующему законодательству.

Также мы рассказывали, что летний период — это время отпусков, когда тысячи жителей Украины отправляются в путешествия. Для значительной части путешественников железная дорога остается главным способом передвижения на дальние расстояния. Однако перед выездом стоит обратить внимание на правила перевозки ручной клади, установленные Укрзализныцей.