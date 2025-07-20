Транспорт в Польше — кто из украинцев имеет право на льготы и за что штрафуют в 2025 году

Люди в транспорте. Фото: Pexels

В Польше работает хорошо организованная система общественного транспорта: автобусы, трамваи, метро, троллейбусы и поезда. Они ходят четко по расписанию, а для всех видов транспорта действует единая система билетов. Транспорт чистый, комфортный и удобный.

О том, кто может бесплатно ездить в общественном транспорте Польши и за что можно получить штраф, отмечается на сайте Warszawski Transport Publiczny.

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Кто имеет право на льготный проезд в общественном транспорте Польши

В Польше предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров. Бесплатно ездить могут:

люди в возрасте от 70 лет;

дети до 7 лет (до 30 сентября того года, когда исполняется 7);

ученики польских школ (при наличии ученической карточки или персонализированной транспортной карты POP).

Также действуют 50% скидки на проезд для таких категорий граждан:

детей до 17 лет (при наличии документа с фото);

молодежи от 17 до 21 года с действительным ученическим или студенческим билетом;

студентов иностранных вузов до 26 лет с международным студенческим удостоверением;

Кроме того, лица в возрасте от 65 лет имеют возможность приобрести годовой проездной всего за 50 злотых.

За что могут оштрафовать пассажира в Польше

В общественном транспорте Польши нет кондукторов, поэтому билет нужно купить заранее — в киосках, автоматах или через мобильные приложения. Для тех, кто часто пользуется транспортом, выгоднее оформить проездной.

Контролеры проверяют билеты время от времени. Если вы пользуетесь льготным или бесплатным билетом, при себе обязательно нужно иметь документ, подтверждающий право на такую поездку. Штрафы за нарушение следующие:

за отсутствие билета — 266 злотых (3 040 грн);

за отсутствие документа, подтверждающего льготу — 196 злотых (2 240 грн);

за курение на остановке — до 500 злотых (5 715, грн).

Если штраф оплатить сразу или в течение 7 дней, предусмотрена скидка.

Ранее мы писали, что метрополитен остается одним из самых удобных способов передвижения по большому городу, но пользование им требует соблюдения правил для пассажиров.

Также мы рассказывали, что хотя большинство украинцев платят за проезд в общественном транспорте, существуют исключения. С 1 сентября 2025 года перечень пассажиров, имеющих право на льготный проезд, будет расширен — добавятся еще две категории.