Транспорт у Польщі — скільки коштує проїзд та що варто знати українцям у 2025 році

Чоловік виходить з транспорту. Фото: Pexels

У Польщі добре розвинена система громадського транспорту — залежно від міста це можуть бути автобуси, трамваї, тролейбуси, метро чи приміські поїзди. Основні переваги — пунктуальність, чистота, комфорт та зручна система єдиного квитка для всіх видів транспорту.

Про те, як працює система громадського транспорту в Польщі та скільки коштує проїзд у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як працює транспорт в Польщі

У столиці Польщі громадський транспорт включає автобуси, трамваї, метро та приміські електрички. Місто поділено на дві зони:

Перша зона — територія самої Варшави. Друга зона — навколишні населені пункти.

Квиткові зони Варшави. Фото: Скриншот

На зупинках, розташованих на межі зон, є відповідне позначення. Схему зон та інформацію про тарифи можна знайти на офіційних сайтах.

Скільки коштує проїзд у Польщі

Один квиток діє на всі види транспорту. Можна обрати зручний термін дії: від одноразового до місячного чи навіть квартального. Є також групові квитки — для кількох пасажирів. Наприклад, у Варшаві ціни такі:

Одноразовий квиток на 20, 75 або 90 хвилин: 3,40 (38 грн); 4,40 (50 грн); 7 злотих (79 грн). Груповий на 75 хвилин (до 10 осіб, 1 зона) — 22 злотих (250 грн). Добовий квиток: 1 зона — 15 злотих (170 грн), 2 зони — 26 злотих (296 грн). Проїзний на 3 дні: 1 зона — 36 злотих (410 грн), 2 зони — 57 злотих (649 грн). "Вікендовий" квиток (п’ятниця вечір — понеділок ранок): для однієї особи — 24 злотих (273 грн), для групи до 5 осіб — 40 злотих (455 грн). Місячний персоналізований проїзний (1 зона) — 110 злотих (1 252 грн), на 90 днів — 280 злотих (3 189 грн).

У більшості великих польських міст система подібна: кілька транспортних зон, різні типи квитків, єдиний проїзний для кількох видів транспорту. Різниця — лише в наявності метро (воно є тільки у Варшаві). Тарифи можуть трохи відрізнятися, актуальні ціни зазначені на сайтах міських перевізників.

Що варто знати українцям про громадський транспорт у Польщі

Квитки можна придбати у терміналах на зупинках, у кіосках або через мобільні застосунки. Це значно спрощує пересування містом як для туристів, так і для мешканців міст.

У польському транспорті немає кондукторів, тому квиток потрібно придбати заздалегідь. Контролери можуть перевірити квитки в будь-який момент. Якщо у вас пільговий квиток — потрібно мати документ, що підтверджує право на знижку.

Слід також пам'ятати, що палити на зупинках заборонено — за порушення можуть оштрафувати до 500 злотих (5 695 грн).

Раніше ми писали, що після початку війни Польща прийняла українців, які рятувалися від бойових дій. Країна надає їм тимчасовий захист та допомогу.

Також ми розповідали, що в’їзд до Польщі не завжди гарантований. Без важливого документа або з простроченим можуть не пустити. У такому випадку знадобиться віза.