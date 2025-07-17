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Главная Экономика Транспортная система Польши — как работает и сколько стоит проезд

Транспортная система Польши — как работает и сколько стоит проезд

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Дата публикации 17 июля 2025 13:06
Транспорт в Польше — сколько стоит проезд и что стоит знать украинцам в 2025 году
Мужчина выходит из транспорта. Фото: Pexels

В Польше хорошо развита система общественного транспорта — в зависимости от города это могут быть автобусы, трамваи, троллейбусы, метро или пригородные поезда. Основные преимущества — пунктуальность, чистота, комфорт и удобная система единого билета для всех видов транспорта.

О том, как работает система общественного транспорта в Польше и сколько стоит проезд в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как работает транспорт в Польше

В столице Польши общественный транспорт включает автобусы, трамваи, метро и пригородные электрички. Город разделен на две зоны:

  1. Первая зона — территория самой Варшавы.
  2. Вторая зона — окружающие населенные пункты.
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Билетные зоны Варшавы. Фото: Скриншот

На остановках, расположенных на границе зон, есть соответствующее обозначение. Схему зон и информацию о тарифах можно найти на официальных сайтах.

Сколько стоит проезд в Польше

Один билет действует на все виды транспорта. Можно выбрать удобный срок действия: от одноразового до месячного или даже квартального. Есть также групповые билеты — для нескольких пассажиров. Например, в Варшаве цены следующие:

  1. Одноразовый билет на 20, 75 или 90 минут: 3,40 (38 грн); 4,40 (50 грн); 7 злотых (79 грн).
  2. Групповой на 75 минут (до 10 человек, 1 зона) — 22 злотых (250 грн).
  3. Суточный билет: 1 зона — 15 злотых (170 грн), 2 зоны — 26 злотых (296 грн).
  4. Проездной на 3 дня: 1 зона — 36 злотых (410 грн), 2 зоны — 57 злотых (649 грн).
  5. "Уикендовый" билет (пятница вечер — понедельник утро): для одного человека — 24 злотых (273 грн), для группы до 5 человек — 40 злотых (455 грн).
  6. Месячный персонализированный проездной (1 зона) — 110 злотых (1 252 грн), на 90 дней — 280 злотых (3 189 грн).

В большинстве крупных польских городов система подобная: несколько транспортных зон, различные типы билетов, единый проездной для нескольких видов транспорта. Разница — лишь в наличии метро (оно есть только в Варшаве). Тарифы могут немного отличаться, актуальные цены указаны на сайтах городских перевозчиков.

Что стоит знать украинцам об общественном транспорте в Польше

Билеты можно приобрести в терминалах на остановках, в киосках или через мобильные приложения. Это значительно упрощает передвижение по городу как для туристов, так и для жителей городов.

В польском транспорте нет кондукторов, поэтому билет нужно приобрести заранее. Контролеры могут проверить билеты в любой момент. Если у вас льготный билет — нужно иметь документ, подтверждающий право на скидку.

Следует также помнить, что курить на остановках запрещено — за нарушение могут оштрафовать до 500 злотых (5 695 грн).

Ранее мы писали, что после начала войны Польша приняла украинцев, которые спасались от боевых действий. Страна предоставляет им временную защиту и помощь.

Также мы рассказывали, что въезд в Польшу не всегда гарантирован. Без важного документа или с просроченным — могут не пустить. В таком случае понадобится виза.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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