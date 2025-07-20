Далі турнікетів не зайти — кого можуть зупинити при вході в метро в липні

Хлопець заходить в метро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Метро — зручний спосіб пересування містом, але він передбачає дотримання встановлених правил. У 2025 році певним категоріям громадян можуть обмежити доступ до проїзду в підземці.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київського метрополітену.

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Щоб скористатися метро, пасажир повинен мати електронний квиток, зареєстрований у системі автоматизованого обліку пасажирів (АСОП). Якщо такий квиток прострочений або не внесений до системи, вхід до підземки буде заборонений.

Пільговики також зобов’язані мати дійсний електронний документ. Якщо він недійсний або оформлений на іншу особу, скористатися метро не вдасться.

Також у підземці передбачено обмеження щодо габаритів ручної поклажі. У разі, якщо багаж перевищує допустимі розміри або може бути небезпечним для інших пасажирів, працівники метрополітену мають право заборонити проїзд.

Правила перевезення тварин у 2025 році

Домашніх тварин можна брати із собою в метро, але лише за дотримання певних вимог:

Кішок можна провозити лише у переносках. Маленькі собаки зростом до 45 см у холці можуть їхати на руках або в спеціальних сумках. Невеликі звірята, як-от морські свинки, хом’яки чи кролики, дозволяються до перевезення виключно в клітках або контейнерах.

Забороняється вхід у метро з дикими чи екзотичними тваринами — наприклад, зміями, мавпами, хижими птахами чи рептиліями.

Також не допускаються великі собаки, вищі за 45 см у холці. Виняток становлять службові собаки-поводирі. Вони мають бути у наморднику, з нашийником та на повідцеві.

Раніше ми писали, що більшість жителів України сплачують за користування громадським транспортом. Водночас існують певні винятки. Вже з 1 вересня 2025 року до списку пільговиків буде додано ще дві категорії пасажирів.

Також ми розповідали, що у Польщі громадський транспорт організований на високому рівні. Залежно від населеного пункту, це можуть бути автобуси, трамваї, тролейбуси, метрополітен або приміські електрички.