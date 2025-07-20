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Главная Экономика Проезд отменен — кого могут остановить на входе в метро в июле

Проезд отменен — кого могут остановить на входе в метро в июле

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 07:15
Дальше турникетов не зайти — кого могут остановить при входе в метро в июле
Парень заходит в метро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Метро — удобный способ передвижения по городу, но он предполагает соблюдение установленных правил. В 2025 году определенным категориям граждан могут ограничить доступ к проезду в подземке.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевского метрополитена.

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В каких случаях могут отказать в проезде

Чтобы воспользоваться метро, пассажир должен иметь электронный билет, зарегистрированный в системе автоматизированного учета пассажиров (АСОП). Если такой билет просрочен или не внесен в систему, вход в подземку будет запрещен.

Льготники также обязаны иметь действительный электронный документ. Если он недействителен или оформлен на другое лицо, воспользоваться метро не удастся.

Также в подземке предусмотрено ограничение по габаритам ручной клади. В случае, если багаж превышает допустимые размеры или может быть опасным для других пассажиров, работники метрополитена имеют право запретить проезд.

Правила перевозки животных в 2025 году

Домашних животных можно брать с собой в метро, но только при соблюдении определенных требований:

  1. Кошек можно провозить только в переносках.
  2. Маленькие собаки ростом до 45 см в холке могут ехать на руках или в специальных сумках.
  3. Небольшие зверьки, например морские свинки, хомяки или кролики, разрешаются к перевозке исключительно в клетках или контейнерах.

Запрещается вход в метро с дикими или экзотическими животными — например, змеями, обезьянами, хищными птицами или рептилиями.

Также не допускаются крупные собаки, выше 45 см в холке. Исключение составляют служебные собаки-поводыри. Они должны быть в наморднике, с ошейником и на поводке.

Ранее мы писали, что большинство жителей Украины платят за пользование общественным транспортом. В то же время существуют определенные исключения. Уже с 1 сентября 2025 года в список льготников будет добавлено еще две категории пассажиров.

Также мы рассказывали, что в Польше общественный транспорт организован на высоком уровне. В зависимости от населенного пункта это могут быть автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен или пригородные электрички.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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