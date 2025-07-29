Эту работу выбирает большинство – на чем зарабатывают украинцы в Польше

Работник склада. Фото: Pexels

На конец мая в Польше официально работали 1,23 миллиона иностранцев, из которых наибольшую часть составляют граждане Украины. Это около 810 тысяч человек, что равняется почти двум третям от общего количества.

О том, на каких работах работают украинцы в Польше, рассказали на информационном портале "inPoland".

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Почему большинство украинцев ищет легальную работу в Польше

Легальная занятость украинцев играет важную роль в укреплении экономики Польши и помогает решить проблему нехватки работников во многих сферах.

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Начиная с 2022 года, в Польше существенно возросло количество украинцев с легальным трудоустройством. Это предоставляет им доступ к социальному обеспечению, медицинским услугам и возможности накопления пенсионного стажа.

Какую работу выбирают украинцы в Польше

Для беженцев польское государство упростило выход на рынок труда: отменило обязательное получение разрешений на работу и внедрило цифровую систему регистрации. Основные сферы, где привлечены украинские работники — это:

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промышленность;

аграрная сфера;

строительный сектор;

логистика и складирование;

уход за людьми и услуги.

Кроме того, в крупных городах, таких как Варшава, Краков и Вроцлав — украинцы активно работают в гостинично-ресторанном бизнесе и розничной торговле.

Кстати, с 2026 года Польша планирует обновить правила начисления трудового стажа. Согласно новым нормам, в стаж будут включать не только стандартную занятость, но и работу по контрактам типа umowa zlecenie и предпринимательскую деятельность.

Ранее мы писали, что украинские граждане, которые находятся в Польше, должны придерживаться местного законодательства, чтобы избежать серьезных неприятностей. За отдельные нарушения могут накладываться значительные штрафы, а в некоторых случаях — даже высылка из страны.

Также мы рассказывали, польские власти повысили минимальную зарплату в стране с 1 января 2025 года. Изменения касались как месячной зарплаты, так и оплаты труда за час.