Новий дизайн купюри 20 євро — що не поділили Польща та Франція

Купюра 20 євро. Фото: кадр із відео

Європейський центральний банк (ЄЦБ) планує змінити дизайн купюр номіналом 20 євро протягом наступних кількох років. Один із робочих варіантів — зобразити на готівці всесвітньо відому науковицю Марію Склодовську-Кюрі. Проте Польща і Франція не змогли домовитися про дизайн банкноти.

Про це повідомило видання Euronews.

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ЄЦБ визначився з двома темами дизайну для фінального відбору: "Європейська культура" і "Ріки та птиці". Перший варіант має на меті зобразити знаменитих постатей культури/науки, які відіграли важливу роль у формуванні європейської ідентичності.

Купюру номіналом 20 євро має прикрасити портрет дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі (в разі обрання саме тематики "Європейська культура"). За задумом, вона читатиме лекцію в кімнаті, оточена зошитами і книгами.

Проблема виникла з написанням імені науковиці. ЄЦБ запропонував варіант напису "Marie Curie (Skłodowska)", вважаючи таке рішення компромісним. Натомість у Польщі вирішили, що відокремлення дівочого прізвища Склодовська чи заміна польського імені на французький аналог — це недооцінення внеску Польщі в європейську історію.

"Ми звертаємося до різних історичних та лінгвістичних джерел, аби визначити найбільш відповідне позначення. Робоча форма "Марія Кюрі (уроджена Склодовська)" покликана відобразити подвійний статус лауреата Нобелівської премії", — заявили в ЄЦБ.

Зауважимо, науковиця народилася у Варшаві, однак освіту здобула в Парижі, де й досягла неабияких висот у науці. В 1903 році Марія Склодовська-Кюрі отримала Нобелівську премію з фізики, в 1911 році — з хімії.

Коли з’являться нові купюри євро

Остаточний дизайн планують обрати у 2026 році. Потім знадобиться ще кілька років, перш ніж нові банкноти надрукують і випустять в обіг. Очевидно, купюри євро зі старим дизайном залишаться дійсним платіжним засобом у всьому світі.

Окрім польсько-французької науковиці, на лицьовій стороні банкнот хочуть відобразити:

співачку Марію Каллас;

композитора Людвіга ван Бетховена;

письменника Мігеля де Сервантеса;

художника Леонардо да Вінчі;

активістку руху за мир Берту фон Саттнер.

На звороті надрукують зображення культурних подій чи об'єктів. Звісно, Європейський центральний банк за результатами голосування журі та громадськості може зупинити вибір на альтеративній тематиці дизайну — "Ріки та птиці".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в гаманцях українців можуть опинитися долари старого зразка, зокрема випущені у 1996-2003 роках. Такі купюри дуже часто відмовляються обмінювати через застарілі елементи захисту. Варто позбутися валюти, аби не спровокувати проблеми.

Також ми писали, що в Європі вже не випускають купюри 500 євро — їх перестали друкувати через зловживання шахраями. Плюс у кількох країнах ЄС більше не карбують монети номіналом 1 і 2 центи, але вони лишаються чинним платіжним засобом.