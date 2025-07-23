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Головна Економіка Долари і євро в заощадженнях — чи купувати українцям валюту

Долари і євро в заощадженнях — чи купувати українцям валюту

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 09:20
Обмін долара і євро — чи час купувати валюту в липні та що відбувається з курсом
Долари та євро в руках. Фото: НБУ/Flickr

На валютному ринку українці можуть спостерігати незначні коливання курсів долара та євро, до яких вже встигли звикнути за останні кілька місяців. Поки американська валюта стабілізувалася у вартості, європейська продовжує планомірно дорожчати. Але психологічну межу не перетинає в липні 2025 року.

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, чи потрібно людям купувати долари і євро найближчим часом.

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В яку валюту вкладати гроші

Тримаючи заощадження в іноземній валюті, потрібно диверсифікувати свій портфель, тобто поділити суму на кілька світових валют. У липні 2025 року не варто кардинально змінювати підхід до формування кошика, запевнив експерт.

"Я рекомендую тримати заощадження в різних валютах. Є загальна тенденція на послаблення долара. Однак ми не спостерігаємо його піке, тому відсоток долара в загальному переліку заощаджень можна зменшити. Але не набагато, відсотків на 20", — уточнив Несходовський.

Що стосується євро, то немає сенсу купувати цю валюту станом на липень, хіба що існує потреба в готівці для розрахунків за кордоном. Ближче до осені євро може сильно подешевшати, це спричинить часткову втрату ваших заощаджень.

Хорошою альтернативою, на думку аналітика, є облігації внутрішньої державної позики. Там дохідність становить 14-15% річних, що дозволяє розглядати ОВДП як потенційно привабливе джерело доходу.

Що відбувається з курсом долара і євро

Станом на 23 липня 2025 року офіційний курс гривні до долара і євро, за розрахунками Національного банку, перебуває на такому рівні:

  • курс долара — 41,76 грн/дол.;
  • курс євро — 48,86 грн/євро.

На готівковому ринку американську валюту продають за 41,70 грн/дол., а купують — за 41,60 грн/дол. Євро у продажу перетнуло психологічний рубіж, досягнувши показника 49,10 грн. На думку Іллі Несходовського, вартість долара коливатиметься на рівні 41-42 грн/дол. найближчим часом, а євро не подорожчає до 50 грн за офіційним курсом НБУ.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купувати різні іноземні купюри в обмінниках. Для заощаджень краще брати номінал 100 доларів, для розрахунків за дрібні покупки підійдуть банкноти від 1 долара.

Також ми писали, що деякі купюри долара і євро конфіскують одразу в обмінниках. Йдеться про фальшиві банкноти, якими заборонено користуватися в Україні. Таку готівку спочатку відправлять на перевірку в НБУ, а потім віддадуть для розслідування в поліцію.

курс валют курс долара курс євро долар євро
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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