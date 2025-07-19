Купюри долара — які номінали американської валюти слід купувати українцям

Купюра 100 доларів. Фото: НБУ/Flickr

Якщо ви регулярно купуєте американську валюту для заощаджень чи розрахунків, то не завадить дізнатися, які купюри долара краще використовувати в конкретних випадках. Часто українцям продають номінал 100 доларів, але його не завжди зручно брати в подорожі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які номінали доларів мають бути в покупців валюти.

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Які купюри краще купувати українцям

Відповідь на питання залежить від потреб людини. Наприклад, якщо ваша ціль — тримати валютні заощадження, краще накопичувати номінал 100 доларів — найбільший серед існуючих в американській фінансовій системі. Обмінники і банки віддадуть купюри без проблем, їх легше зберігати і знадобиться менше місця в сейфі.

З іншого боку, якщо плануєте поїздку за кордон, варто запастися дрібнішими номіналами — від 1 до 50 доларів, а також центами. Ними зручно розраховуватися за покупки в магазинах і закладах, оплачувати проїзд у громадському транспорті тощо. Частину коштів можна покласти на банківський рахунок, а решту розміняти на дрібні купюри.

Ще один момент — великі покупки. Коли потрібно заплатити за побутову техніку, транспортний засіб або навіть нерухомість, ніхто не дає банкноти по 10 доларів. В таких випадках пригодиться найбільший номінал, тому зважайте на власні потреби, замовляючи валюту в обміннику.

Що буде з курсом долара найближчим часом

Наприкінці липня 2025 року гривня трохи укріпилася по відношенню до долара. Офіційний курс, розрахований НБУ на понеділок, 21 липня, зафіксувався на рівні 41,75 грн/дол. Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася в керівника аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів "АНТС" Іллі Несходовського, чого очікувати на валютному ринку найближчим часом.

"Нацбанк утримує курс долара, маючи найбільші золотовалютні запаси. Не буде суттєвої девальвації долара чи значного укріплення. Коливання — в межах 41-42 грн/дол. Можливо, буде трохи сильніше укріплення, на 50 копійок, але точно не вище", — зазначив Несходовський.

Іншими словами, українцям не варто бігти в обмінні пункти за валютою після кожного незначного коливання в парі долар-євро, сподіваючись на подальше дорожчання. Пересічні громадяни, а також імпортери з експортерами можуть спокійно планувати діяльність з найменшими фінансовими ризиками в липні 2025 року.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не варто зберігати валюту в очевидних місцях. Грабіжники першочергово шукають гроші в шафах, на книжкових полицях, у шухлядах тощо. Плюс не рекомендують тримати іноземні купюри в місцях з підвищеною вологістю, аби не поширювати цвіль.

Також ми писали, що Національний банк розрізняє три види іноземних купюр — сильно зношені, справжні та підроблені. Тільки платіжною готівкою вдасться розрахуватися, а решту доведеться віддати на інкасо чи для проведення розслідування.