Три види іноземних купюр — якою буває валюта і що з нею робити українцям

Долари та євро в руках. Фото: Unsplash

Українці можуть володіти різною валютою. Національний банк назвав кілька видів іноземних банкнот, які зустрічаються в обігу. Але не всіма ними вийде скористатися. Відрізнити види валюти один від одного можна за особливими зовнішніми ознаками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які іноземні купюри перебувають в обігу та що з ними можуть зробити українці.

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Якою буває іноземна валюта

Згідно з поділом НБУ, готівкові банкноти бувають трьох видів:

справжні;

сильно зношені чи пошкодженні;

фальшиві.

Несправжні гроші визначаються за відсутністю елементів захисту й іншими нетиповими ознаками дизайну. Таку валюту необхідно передати регулятору на дослідження, а після підтвердження неплатоспроможності її віддають в поліцію для розслідування. Зрозуміло, що фальшивими купюрами неможливо розрахуватися.

"З усіма без винятку справжніми банкнотами касири банків та небанківських фінустанов повинні здійснювати валютно-обмінні операції (крім значно зношених чи пошкоджених)", — уточнили в НБУ. Тобто їх можна використовувати в розрахунках та інших фінансових операціях.

Види іноземних купюр. Фото: НБУ

Що стосується зношеної готівки, то вона підлягає транспортуванню в іноземний банк-кореспондент для заміни на нову. Українці мають змогу замовити послугу інкасо, заплативши комісію. Визначити сильно пошкоджені гроші легко, оскільки регулятор оприлюднив ознаки такої валюти:

порвані чи розрізані на частини;

обпалені та гнилі;

з друкарськими недоліками чи зміненими елементами дизайну;

з іншим кольором паперу;

забруднені на понад 50% площі (плями видимі в ультрафіолетових променях).

Якщо валюта несильно пошкоджена, її повинні приймати для розрахунків і на обмін. До ознак легкого зношення належать локальні потертості, втрата папером жорсткості, плями і надриви, які не перевищують встановлений ліміт по кількості.

Що відбувається з курсом євро в липні

Раніше ми розповідали, що європейська валюта стикнулася з глобальним трендом. Дорожчання в Україні пов’язане з кількома чинниками, в основному зовнішніми. Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло розповів в ефірі Ранок.LIVE, чому курс євро настільки піднявся в липні 2025 року.

"Через нестабільність політики США відбувається глобальна втеча до регіональних валют. Україна зараз під впливом євро. Плюс ажіотажний попит на іноземну валюта традиційно пов'язаний з літнім сезоном, коли люди більше їздять за кордон", — констатував експерт.

Він зауважив, що світовий тренд продовжуватиметься в липні. Тому українцям не рекомендують купувати євро, оскільки зараз якраз пік вартості. Натомість долар фактично стоїть на місці, не перетинаючи психологічну позначку 42 грн. Американська валюта продовжить дешевшати по відношенню до європейської.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для заміни сильно зношених купюр існує послуга інкасо, яка передбачає транспортування купюр в іноземний банк-кореспондент. Це недешево, оскільки фінансові установи повинні компенсувати витрати на логістику.

Також ми писали, яку валюту можуть конфіскувати в українців на кордоні. Проблеми виникнуть з незадекларованою готівкою на суму понад 10 000 євро в еквіваленті. Умисне ухилення від письмового декларування загрожує штрафом і вилученням коштів.