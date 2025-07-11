Перетин кордону з грошима — яку валюту можуть забрати і як уникнути конфіскації

Перевірка на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook

Транспортуючи валюту з України за кордон, варто бути готовим до потенційних проблем. Митники вилучають готівкові гроші в деяких випадках. Та це не єдина погана новина, бо окрім конфіскації, передбачені великі штрафні санкції.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку валюту можуть забрати на кордоні.

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Проблем не виникне за умови дотримання встановлених законів і норм. Українці мають знати про обов’язок декларування валютних цінностей при перетині кордону. За інформацією на сайті Державної митної служби, від громадян вимагають оформлення конкретного документу. Але тільки за наявності певної готівкової суми.

"Письмове декларування необхідне лише у разі переміщення валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро", — зазначили фахівці.

Виходить, якщо перевозити через кордон до 10 000 євро, можна уникнути паперової бюрократії. Постає питання, в якому випадку гроші підлягають конфіскації? Трапляється, що людина умисно приховує від контролюючого органу факт транспортування валютних цінностей. Якщо митники підтвердять спробу провезти готівку поза контролем, вони вилучать всю суму.

Ця норма поширюється на будь-яку валюту: гривню, долар, євро, фунт стерлінгів, злотий, юань, швейцарський франк тощо. Все рівно відбудеться перерахунок на євро відповідно до актуального офіційного курсу, встановленого НБУ.

Для мінімізації ризиків рекомендується мати при собі підтверджувальні документи щодо джерел походження коштів:

платіжні інструкції на видачу готівки в касі банку;

квитанції про зняття в банкоматі;

квитанції про здійснення валютно-обмінних операцій.

Документи вимагають лише на суму перевищення встановленого ліміту, тобто понад 10 000 євро в еквіваленті (не стосується громадян-нерезидентів). Якщо митники помітять ненавмисне ухилення від декларування, то можуть накласти штрафну санкцію в розмірі 20%. Кращий спосіб уникнути конфіскації — тримати великі суми на банківських картках.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців чекає суворе покарання за виготовлення, зберігання та розповсюдження фальшивих готівкових грошей. Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 12 років. Це залежить від суми підробки та інших обставин справи.

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