Долари старого і нового зразка — як зрозуміти, що перед вами раритетна купюра

Купюри долара. Фото: кард із відео

В ужитку перебувають купюри долара різних номіналів і серій. За період існування валюти дизайн неодноразово оновлювали, аби захистити гроші від підроблення. Українцям продають долари старого і нового зразка, відрізнити які один від одного дуже просто за зовнішніми ознаками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися купюри долара за 20 років і яких банкнот слід позбутися українцям.

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Як змінили дизайн долара

Понад 20 років тому, у 2003-му, почалося оновлення американських купюр. Минуло 10 років, перш ніж вдалося випустити всі номінали з переробленим дизайном і сучаснішими елементами захисту. Новими вважаються банкноти, надруковані після:

2003 року — 20 доларів;

2004 року — 50 доларів;

2006 року — 10 доларів;

2008 року — 5 доларів;

2013 року — 100 доларів.

Відрізнити купюри старого і нового зразка дуже просто за зовнішніми ознаками, оскільки дизайн відчутно переробили. Змінився не лише вигляд готівки, але й колір, кількість ступенів захисту, розмір і матеріали виготовлення. Наприклад, очевидною деталлю є збільшення портрета Бенджаміна Франкліна та відмова від рамки навколо нього.

Долари старого і нового зразка. Фото: кадр із відео

Плюс нову серію друкують синьою фарбою, а не зеленою. З’явилися помітні неозброєним оком елементи: слова з Декларації незалежності США, перо та чорнильниця, синя стрічка по центру з тривимірним ефектом, водяні знаки. Папір став щільнішим на дотик і стійкішим до зносу, оскільки гроші виготовляють з бавовняних і лляних волокон.

Від яких купюр долара варто позбутися

Закон визнає платіжними засобами всі купюри долара, випущені після 1914 року, якщо вони не мають ознак сильного зношення/пошкодження чи фальсифікату. Але українцям рекомендують не купувати валюту старого зразка, особливо 1996 року емісії. А від усіх наявних банкнот варто позбутися.

По-перше, вони захищені більш слабо, тому ймовірність одержання підробки зростає. По-друге, деякі фінансові установи можуть відмовити в обміні старих купюр, встановити подвійний курс або додаткову комісію за обслуговування. Це протиправна дія, але недобросовісні учасники ринку часто порушують вимоги Національного банку.

Нагадаємо, курс долара в Україні станом на липень 2025 року зафіксувався в діапазоні 41,2-41,8 грн. Натомість євро значно подорожчало за кілька місяців. Громадянам рекомендують купувати долари, поки не стабілізується ситуація на валютному ринку.

Також ми писали, чим можна замінити долар і євро у портфелі валют. Альтернатив існує багато, зокрема швейцарський франк, канадський долар і японська єна. Вони характеризуються стабільністю і надійністю.