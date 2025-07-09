Доллары старого и нового образца — как понять, что перед вами раритетная купюра

Купюры доллара. Фото: кард из видео

В обиходе находятся купюры доллара разных номиналов и серий. За период существования валюты дизайн неоднократно обновляли, чтобы защитить деньги от подделки. Украинцам продают доллары старого и нового образца, отличить которые друг от друга очень просто по внешним признакам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились купюры доллара за 20 лет и от каких банкнот следует избавиться украинцам.

Реклама

Читайте также:

Как изменили дизайн доллара

Более 20 лет назад, в 2003-м, началось обновление американских купюр. Прошло 10 лет, прежде чем удалось выпустить все номиналы с переработанным дизайном и более современными элементами защиты. Новыми считаются банкноты, напечатанные после:

2003 года — 20 долларов;

2004 года — 50 долларов;

2006 года — 10 долларов;

2008 года — 5 долларов;

2013 года — 100 долларов.

Отличить купюры старого и нового образца очень просто по внешним признакам, поскольку дизайн ощутимо переделали. Изменился не только вид наличности, но и цвет, количество степеней защиты, размер и материалы изготовления. Например, очевидной деталью является увеличение портрета Бенджамина Франклина и отказ от рамки вокруг него.

Доллары старого и нового образца. Фото: кадр из видео

Плюс новую серию печатают синей краской, а не зеленой. Появились заметные невооруженным глазом элементы: слова из Декларации независимости США, перо и чернильница, синяя лента по центру с трехмерным эффектом, водяные знаки. Бумага стала более плотной на ощупь и устойчивой к износу, поскольку деньги изготавливают из хлопковых и льняных волокон.

От каких купюр доллара стоит избавиться

Закон признает платежными средствами все купюры доллара, выпущенные после 1914 года, если они не имеют признаков сильного износа/повреждения или фальсификата. Но украинцам рекомендуют не покупать валюту старого образца, особенно 1996 года эмиссии. А от всех имеющихся банкнот стоит избавиться.

Во-первых, они защищены слабее, поэтому вероятность получения подделки возрастает. Во-вторых, некоторые финансовые учреждения могут отказать в обмене старых купюр, установить двойной курс или дополнительную комиссию за обслуживание. Это противоправное действие, но недобросовестные участники рынка часто нарушают требования Национального банка.

Напомним, курс доллара в Украине по состоянию на июль 2025 года зафиксировался в диапазоне 41,2-41,8 грн. Зато евро значительно подорожало за несколько месяцев. Гражданам рекомендуют покупать доллары, пока не стабилизируется ситуация на валютном рынке.

Также мы писали, чем можно заменить доллар и евро в портфеле валют. Альтернатив существует много, в частности швейцарский франк, канадский доллар и японская иена. Они характеризуются стабильностью и надежностью.