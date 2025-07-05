Долари з зірочкою на OLX — скільки можна заробити на нестандартних купюрах

Доларові купюри. Фото: Pexels

Українці можуть заробити на іноземних купюрах, продаючи їх колекціонерам. Деякі банкноти долара принесуть власникам набагато більше, ніж у випадку звичайного обміну. Але потрібно, щоб готівкові гроші мали спеціальне маркування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який дохід можуть принести "помилкові" долари.

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Долари з зірочкою на OLX

Якщо знайдете у доларових заощадженнях купюру з зірочкою біля серійного номера, не поспішайте її здавати в обмінник або витрачати. Таку банкноту вигідніше продати в інтернеті колекціонеру. Чимало оголошень подібного характеру опублікували на спеціалізованому порталі OLX.

Наприклад, користувач із Києва запропонував купити 1 долар 1999 року за 250 грн. Ціна пояснюється давністю випуску і зірочкою біля серійного номера. Якби власник продав банкноту в обміннику, то отримав би за неї орієнтовно 43 грн (за готівковим курсом станом на початок липня 2025 року).

Купюра номіналом 1 долар. Фото: скриншот/OLX

А в Сумах користувач порталу продавав банкноту номіналом 100 доларів 2021 року за 6 143 грн. По-перше, присутня зірочка на лицьовій стороні купюри. По-друге, комбінація цифр містить чотири нулі. А красивий серійний номер — ще одна ознака, яка збільшує реальну вартість іноземної валюти.

Купюра номіналом 100 доларів. Фото: скриншот/OLX

Маркування з’являється на готівці не випадково. Зірочкою позначають гроші, надруковані на заміну пошкодженим банкнотам. Адже під час виробництва не вдається уникнути помилок, яким би високотехнологічним не було обладнання чи технологія.

Коли виникає потреба замістити купюру, в її дизайн додають зірочку, аби не порушувати послідовність серійних номерів. А випуск готівки з однаковою комбінацією не допускається.

Важливо уточнити, що наявність символу ніяк не пливає на номінальну вартість банкноти. Її продають/купують за актуальним курсом. Лише колекціонери можуть запропонувати більше, оскільки вважають такі гроші інвестиційним активом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть купити фальшиві долари на чорному ринку. Перевірити купюри на справжність нескладно. Потрібно звернути увагу на колір банкноти, якість друку, елементи захисту, водяні знаки, текстуру паперу тощо.

Також ми писали, чи підлягають обміну долари 2002 року випуску. Національний банк запевнив, що всі купюри, випущені після 1914 року, є дійсними платіжними засобами. Отже їх повинні обмінювати без обмежень і додаткових правил.